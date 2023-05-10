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Жильё с бассейном в Доброта, Черногория

14 объектов найдено
Вилла 3 спальни в Доброта, Черногория
Вилла 3 спальни
Доброта, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 200 000 м²
€ 1,200,000
Квартира 1 спальня в Доброта, Черногория
Квартира 1 спальня
Доброта, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
€ 125,000
Квартира 3 спальни в Доброта, Черногория
Квартира 3 спальни
Доброта, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
€ 670,000
Квартира 2 спальни в Доброта, Черногория
Квартира 2 спальни
Доброта, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
€ 250,000
Квартира 3 спальни в Доброта, Черногория
Квартира 3 спальни
Доброта, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
€ 210,000
Дом 1 ванная в Доброта, Черногория
Дом 1 ванная
Доброта, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
€ 95,000
Квартира 1 спальня в Доброта, Черногория
Квартира 1 спальня
Доброта, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
€ 165,000
Студия 1 ванная в Доброта, Черногория
Студия 1 ванная
Доброта, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
€ 90,000
Дом в Доброта, Черногория
Дом
Доброта, Черногория
€ 545,000
Квартира 1 спальня в Доброта, Черногория
Квартира 1 спальня
Доброта, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
€ 135,000
Дом 3 ванных в Доброта, Черногория
Дом 3 ванных
Доброта, Черногория
Кол-во ванных комнат 3
€ 780,000
Вилла 4 ванных в Доброта, Черногория
Вилла 4 ванных
Доброта, Черногория
Кол-во ванных комнат 4
€ 550,000
Квартира 2 спальни в Доброта, Черногория
Квартира 2 спальни
Доброта, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
€ 230,000
Вилла в Доброта, Черногория
Вилла
Доброта, Черногория
Площадь 340 м²
€ 690,000
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