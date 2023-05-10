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Пентхаусы с видом на горы в Доброта, Черногория

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1 объект найдено
Пентхаус 3 спальни в Доброта, Черногория
Пентхаус 3 спальни
Доброта, Черногория
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 408 м²
Этаж 5/5
€ 495,000
Realting.com
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