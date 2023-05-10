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Черногория
Община Котор
Доброта
Жильё с видом на горы в Доброта, Черногория
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22 объекта найдено
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Квартира 2 спальни
Доброта, Черногория
3
1
67 м²
€ 195,000
Студия 1 спальня
Доброта, Черногория
1
1
30 м²
€ 85,000
Квартира 2 спальни
Доброта, Черногория
3
1
75 м²
€ 190,000
Вилла 3 спальни
Доброта, Черногория
3
3
1 200 000 м²
€ 1,200,000
Квартира 1 спальня
Доброта, Черногория
2
1
48 м²
€ 147,000
Квартира 1 спальня
Доброта, Черногория
2
1
52 м²
€ 168,000
Квартира 2 спальни
Доброта, Черногория
3
2
74 м²
€ 215,000
Квартира 1 спальня
Доброта, Черногория
2
1
48 м²
€ 130,000
Квартира 2 спальни
Доброта, Черногория
3
2
75 м²
€ 260,000
Дом 3 спальни
Доброта, Черногория
4
2
1 071 м²
1
€ 750,000
Квартира 2 спальни
Доброта, Черногория
3
2
74 м²
€ 189,000
Студия 1 комната
Доброта, Черногория
1
1
46 м²
€ 114,000
Квартира 2 спальни
Доброта, Черногория
3
1
65 м²
€ 230,000
Квартира
Доброта, Черногория
48 м²
€ 183,000
Квартира 1 спальня
Доброта, Черногория
2
1
58 м²
€ 182,000
Квартира 1 спальня
Доброта, Черногория
2
1
68 м²
€ 230,000
Квартира 1 комната
Доброта, Черногория
1
1
26 м²
€ 80,000
Квартира 3 спальни
Доброта, Черногория
4
2
109 м²
€ 270,000
Пентхаус 3 спальни
Доброта, Черногория
5
2
408 м²
5/5
€ 495,000
Дом 5 спален
Доброта, Черногория
9
3
215 м²
€ 300,000
Дом 4 спальни
Доброта, Черногория
7
1
176 м²
€ 700,000
Квартира 1 спальня
Доброта, Черногория
3
1
57 м²
4
€ 135,000
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