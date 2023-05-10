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Дома с видом на горы в Доброта, Черногория

4 объекта найдено
Вилла 3 спальни в Доброта, Черногория
Вилла 3 спальни
Доброта, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 200 000 м²
€ 1,200,000
Дом 3 спальни в Доброта, Черногория
Дом 3 спальни
Доброта, Черногория
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 071 м²
Количество этажей 1
€ 750,000
Дом 5 спален в Доброта, Черногория
Дом 5 спален
Доброта, Черногория
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 215 м²
€ 300,000
Дом 4 спальни в Доброта, Черногория
Дом 4 спальни
Доброта, Черногория
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 176 м²
€ 700,000
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