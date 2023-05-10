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Квартиры с видом на горы в Доброта, Черногория

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18 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Доброта, Черногория
Квартира 2 спальни
Доброта, Черногория
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
€ 195,000
Студия 1 спальня в Доброта, Черногория
Студия 1 спальня
Доброта, Черногория
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
€ 85,000
Квартира 2 спальни в Доброта, Черногория
Квартира 2 спальни
Доброта, Черногория
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
€ 190,000
Квартира 1 спальня в Доброта, Черногория
Квартира 1 спальня
Доброта, Черногория
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
€ 147,000
Квартира 1 спальня в Доброта, Черногория
Квартира 1 спальня
Доброта, Черногория
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
€ 168,000
Квартира 2 спальни в Доброта, Черногория
Квартира 2 спальни
Доброта, Черногория
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
€ 215,000
Квартира 1 спальня в Доброта, Черногория
Квартира 1 спальня
Доброта, Черногория
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
€ 130,000
Квартира 2 спальни в Доброта, Черногория
Квартира 2 спальни
Доброта, Черногория
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
€ 260,000
Квартира 2 спальни в Доброта, Черногория
Квартира 2 спальни
Доброта, Черногория
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
€ 189,000
Студия 1 комната в Доброта, Черногория
Студия 1 комната
Доброта, Черногория
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
€ 114,000
Квартира 2 спальни в Доброта, Черногория
Квартира 2 спальни
Доброта, Черногория
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
€ 230,000
Квартира в Доброта, Черногория
Квартира
Доброта, Черногория
Площадь 48 м²
€ 183,000
Квартира 1 спальня в Доброта, Черногория
Квартира 1 спальня
Доброта, Черногория
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
€ 182,000
Квартира 1 спальня в Доброта, Черногория
Квартира 1 спальня
Доброта, Черногория
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
€ 230,000
Квартира 1 комната в Доброта, Черногория
Квартира 1 комната
Доброта, Черногория
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
€ 80,000
Квартира 3 спальни в Доброта, Черногория
Квартира 3 спальни
Доброта, Черногория
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
€ 270,000
Пентхаус 3 спальни в Доброта, Черногория
Пентхаус 3 спальни
Доброта, Черногория
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 408 м²
Этаж 5/5
€ 495,000
Квартира 1 спальня в Доброта, Черногория
Квартира 1 спальня
Доброта, Черногория
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 4
€ 135,000
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