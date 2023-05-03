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Жильё с бассейном в Добра Вода, Черногория

20 объектов найдено
Дом 4 спальни в Добра Вода, Черногория
Дом 4 спальни
Добра Вода, Черногория
3 ванных комнат 200 м²
€ 300,000
Дом с видом на море и с бассейном в Черногории. Продажа. Дом расположен на участке 788 м2…
Квартира 2 спальни в Добра Вода, Черногория
Квартира 2 спальни
Добра Вода, Черногория
2 ванных комнат 106 м²
€ 235,320
Продается «Зеленый апартамент» (квартира с выходом к бассейну). Горячее предложение. Кварти…
Квартира 2 спальни в Добра Вода, Черногория
Квартира 2 спальни
Добра Вода, Черногория
2 ванных комнат 93 м²
€ 110,000
Видовая квартира в Черногории в комплексе с бассейном в пригороде Бара Структура квартир…
Вилла 8 спален в Добра Вода, Черногория
Вилла 8 спален
Добра Вода, Черногория
5 ванных комнат 410 м²
€ 550,000
Объект недвижимости – 4-х этажная Villa M с террасами и паркингом на 2 (два) машино-места, о…
Квартира 2 спальни в Добра Вода, Черногория
Квартира 2 спальни
Добра Вода, Черногория
2 ванных комнат 75 м²
€ 220,000
Посмотрите стильную квартиру с красивым видом на море  с двумя спальнями. Квартира находитс…
Дом 7 спален в Добра Вода, Черногория
Дом 7 спален
Добра Вода, Черногория
900 м² Количество этажей 4
€ 1,900,000
В тихом поселке Добре Воде, удаленном в 10 км от Бара, продается мини-комплекс, состоящий из…
Дом 4 комнаты в Добра Вода, Черногория
Дом 4 комнаты
Добра Вода, Черногория
4 Количество комнат 220 м² Количество этажей 2
€ 680,000
Продается новая красивая вилла 220 кв.м в Добрых Водах, Барская Ривьера, на участке 490 кв.м…
Квартира 3 комнаты в Добра Вода, Черногория
Квартира 3 комнаты
Добра Вода, Черногория
3 Количество комнат 112 м² Количество этажей 6
€ 326,880
Апартаменты с двумя спальнями и большой террасой в комплексе Добрых вод на первой линии. Пло…
Дом 3 спальни в Добра Вода, Черногория
Дом 3 спальни
Добра Вода, Черногория
3 ванных комнат 250 м²
€ 750,000
Прекрасная вилла , с фантастическим видом на море. Первый этаж: гостиная с камином 65м2, каб…
Дом 3 спальни в Добра Вода, Черногория
Дом 3 спальни
Добра Вода, Черногория
4 ванных комнат 400 м²
€ 1,200,000
Вилла «Богумилла» находится в живописном уголке на Адриатике в Добрых Водах  на берегу моря.…
Дом 5 спален в Добра Вода, Черногория
Дом 5 спален
Добра Вода, Черногория
5 ванных комнат 350 м²
€ 700,000
Необычайно  симпатичный  современный  дом в первой  линии со своим  пляжем и выходом в море.…
Дом 3 спальни в Добра Вода, Черногория
Дом 3 спальни
Добра Вода, Черногория
2 ванных комнат 150 м²
€ 430,000
В тихой  зоне, вдали от шума  построен  новый  дом в  медитеранском  стиле. Площадь участка …
Дом 5 спален в Добра Вода, Черногория
Дом 5 спален
Добра Вода, Черногория
5 ванных комнат 300 м²
€ 480,000
Дом  в  первой линии моря  состоящий из 5-ти апартаментов, на участке  577м2. Каждый апартам…
Квартира 2 спальни в Добра Вода, Черногория
Квартира 2 спальни
Добра Вода, Черногория
2 ванных комнат 102 м²
€ 127,500
Недвижимость в Черногории Великолепная квартира площадью 102м2 на третьем этаже 4-х этажного…
Дом 7 спален в Добра Вода, Черногория
Дом 7 спален
Добра Вода, Черногория
7 ванных комнат 360 м²
€ 325,000
Недорогая мини гостиница в районе Бар   — Добрые Воды ищет своих покупателей и туристов. Тре…
Дом 4 спальни в Добра Вода, Черногория
Дом 4 спальни
Добра Вода, Черногория
2 ванных комнат 160 м²
€ 116,000
Двухэтажный благоустроенный меблированный дом площадью 160 м2 и 2009года постройки. Располож…
Квартира 3 спальни в Добра Вода, Черногория
Квартира 3 спальни
Добра Вода, Черногория
3 Количество комнат 179 м² 1 Этаж
€ 608,600
Квартира в Добрых Водах общей площадью 179 кв. м., три спальни, три санузла, полностью гот…
Дом 4 спальни в Добра Вода, Черногория
Дом 4 спальни
Добра Вода, Черногория
6 Количество комнат 450 м²
€ 1,295,000
Новая прекрасная вилла в населенном пункте Добра-Вода, Барской Ривьеры. Вилла построена с…
Дом 4 комнаты в Добра Вода, Черногория
Дом 4 комнаты
Добра Вода, Черногория
4 Количество комнат 350 м²
€ 500,000
Виллыс живописным видом на горы и море в комплексе Виста в Баре, место Добра Вода.Виллы обор…
Дом 5 спален в Добра Вода, Черногория
Дом 5 спален
Добра Вода, Черногория
6 Количество комнат 497 м²
€ 1,250,000
Великолепная вилла на самом берегу Адриатического моря в посёлке Утеха всего в 8 км от г. …
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