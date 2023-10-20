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Квартиры-студии в Добра Вода, Черногория

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1 объект найдено
Студия 1 комната в Добра Вода, Черногория
Студия 1 комната
Добра Вода, Черногория
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 4
ID 625   Продается студия в  Добра Вода. Новый дом, всего на 16 квартир.  В продаже ос…
€46,000
Realting.com
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