Черногория
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Черногории
Новые дома в Черногории
Все новостройки в Черногории
20
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Черногории
Жилая
Квартира в Черногории
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом в Черногории
Вилла
Таунхаус
Земельные участки в Черногории
Элитная недвижимость в Черногории
Найти агента в Черногории
Агентства недвижимости в Черногории
Агенты в Черногории
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Черногории
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Черногории
Найти агента в Черногории
Агентства недвижимости в Черногории
Агенты в Черногории
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Шале
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Черногория
Община Бар
Добра Вода
Жильё с видом на море в Добра Вода, Черногория
Очистить
81 объект найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По рейтингу
Вилла 3 спальни
Добра Вода, Черногория
3 ванных комнат
300 м²
€ 280,000
Продажа: Трех этажная вилла в Добра Вода, општина г.Бар. До центра Бара 10 км, до центра…
Дом 12 спален
Добра Вода, Черногория
8 ванных комнат
250 м²
€ 145,000
Дом с апартаментами под реконструкцию в Черногории Площадь дома 250 м2 Участок 3…
Дом 4 спальни
Добра Вода, Черногория
3 ванных комнат
200 м²
€ 300,000
Дом с видом на море и с бассейном в Черногории. Продажа. Дом расположен на участке 788 м2…
Дом 3 спальни
Добра Вода, Черногория
3 ванных комнат
200 м²
€ 420,000
Дом в Черногории на первой линии моря, Добра Вода. Новый современный дом, построенный в…
Квартира 2 спальни
Добра Вода, Черногория
2 ванных комнат
106 м²
€ 235,320
Продается «Зеленый апартамент» (квартира с выходом к бассейну). Горячее предложение. Кварти…
Дом 4 спальни
Добра Вода, Черногория
165 м²
€ 185,000
Продается двухэтажный дом в Черногории с видом на море, Барская Ривьера, Площадь дома 16…
Квартира 2 спальни
Добра Вода, Черногория
2 ванных комнат
93 м²
€ 110,000
Видовая квартира в Черногории в комплексе с бассейном в пригороде Бара Структура квартир…
Дом
Добра Вода, Черногория
302 м²
€ 150,000
Расположена земля на 2 линии от моря! Вид на море уже с участка Отличная инвестиция, …
Дом 4 спальни
Добра Вода, Черногория
3 ванных комнат
150 м²
€ 190,000
350 м2 участок 150 м2 дом Отопление электрокотел и батареи разведены по всему дому …
Дом 5 спален
Добра Вода, Черногория
3 ванных комнат
200 м²
€ 185,000
Участок 250м2, дом 200 м2 3 этажа 1 этаж гостиная кухня спальня Обогрев элек…
Дом 4 спальни
Добра Вода, Черногория
2 ванных комнат
140 м²
€ 220,000
210 м2 участок с садом 140 м2 дом 4 спальни, 2 ванные комнаты Красивый вид на море…
Дом
Добра Вода, Черногория
3 984 м²
€ 310,860
Площадь участка 3 454 м2 Цена 90 Евро/м2 Участок ровный, на участке горный источник д…
Дом 3 спальни
Добра Вода, Черногория
2 ванных комнат
120 м²
€ 230,000
Участок 206.2 Площадь дома 120 м2 В доме спален 3, ванные 2, До моря около 500 …
Вилла 8 спален
Добра Вода, Черногория
5 ванных комнат
410 м²
€ 550,000
Объект недвижимости – 4-х этажная Villa M с террасами и паркингом на 2 (два) машино-места, о…
Квартира 2 спальни
Добра Вода, Черногория
2 ванных комнат
75 м²
€ 220,000
Посмотрите стильную квартиру с красивым видом на море с двумя спальнями. Квартира находитс…
Квартира 4 спальни
Добра Вода, Черногория
2 ванных комнат
113 м²
€ 80,000
Общая площадь 113 м2 Расположены апартаменты в доме на 4 квартиры Сейчас апартамент раздел…
Вилла 4 спальни
Добра Вода, Черногория
5 ванных комнат
420 м²
€ 800,000
Продажа новой современной виллы на первой линии моря в Черногории https://youtu.be/eb5wl2Jh…
Квартира 2 спальни
Добра Вода, Черногория
1 ванных комнат
59 м²
€ 80,000
Продается квартира в курортном поселке Добра Вода. До самого крупного на побережье города Ба…
Дом 7 спален
Добра Вода, Черногория
7 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 300,000
Продается дом, 340м2, с 4 парковочными местами. Дом расположен на Велико Пиешак в Добре Воде…
Вилла 4 спальни
Добра Вода, Черногория
467 м²
Цена по запросу
Квартира 3 спальни
Добра Вода, Черногория
160 м²
Цена по запросу
Дом 7 спален
Добра Вода, Черногория
7 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 300,000
Продается дом, 340м2, с 4 парковочными местами. Дом расположен на Велико Пиешак в Добре Воде…
Дом 4 спальни
Добра Вода, Черногория
5 Количество комнат
3 ванных комнат
€ 490,000
Продается новая вилла площадью 260 м2 в местечке Добра Вода, Барская ривьера. Вилла распо…
Пентхаус 2 спальни
Добра Вода, Черногория
3 Количество комнат
2 ванных комнат
3/3 Этаж
€ 260,000
Продается новая квартира в местечке Добра Вода, Барская ривьера. Пентхаус площадью 155 м2…
Вилла 5 спален
Добра Вода, Черногория
6 Количество комнат
6 ванных комнат
493 м²
Количество этажей 3
€ 450,000
Продается новая роскошная современная вилла в Добрых Водах. Трехэтажная вилла общей площа…
Дом 5 спален
Добра Вода, Черногория
6 Количество комнат
3 ванных комнат
280 м²
Количество этажей 3
€ 315,000
D9-2024. Дом в Добра ВодаПродается дом в Добра Вода Участок 600 кв. Площадь дома 280 кв.м, 3…
Дом 4 спальни
Добра Вода, Черногория
5 Количество комнат
2 ванных комнат
180 м²
Количество этажей 3
€ 249,000
D9-2026. Дом в Добра Вода Продается трехэтажный дом в Добра Вода Дом 180м2 на участке 250м2.…
Квартира 1 спальня
Добра Вода, Черногория
2 Количество комнат
1 ванных комнат
48 м²
2/4 Этаж
€ 138,000
A9-1101. Квартира на первой линии, с великолепным видом на море и большим потенциалом аренды…
Квартира 1 спальня
Добра Вода, Черногория
2 Количество комнат
1 ванных комнат
43 м²
€ 110,000
A3-464. Квартира на первой линии, с большим потенциалом аренды Очень хорошая квартира на пер…
Дом
Добра Вода, Черногория
€ 650,000
D9-1132. Дом в Добра ВодаДом в Добра Вода продается. Площадь дома составляет 257 м2. Дом рас…
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты