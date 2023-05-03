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Квартиры с бассейном в Добра Вода, Черногория

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6 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Добра Вода, Черногория
Квартира 2 спальни
Добра Вода, Черногория
2 ванных комнат 106 м²
€ 235,320
Продается «Зеленый апартамент» (квартира с выходом к бассейну). Горячее предложение. Кварти…
Квартира 2 спальни в Добра Вода, Черногория
Квартира 2 спальни
Добра Вода, Черногория
2 ванных комнат 93 м²
€ 110,000
Видовая квартира в Черногории в комплексе с бассейном в пригороде Бара Структура квартир…
Квартира 2 спальни в Добра Вода, Черногория
Квартира 2 спальни
Добра Вода, Черногория
2 ванных комнат 75 м²
€ 220,000
Посмотрите стильную квартиру с красивым видом на море  с двумя спальнями. Квартира находитс…
Квартира 3 комнаты в Добра Вода, Черногория
Квартира 3 комнаты
Добра Вода, Черногория
3 Количество комнат 112 м² Количество этажей 6
€ 326,880
Апартаменты с двумя спальнями и большой террасой в комплексе Добрых вод на первой линии. Пло…
Квартира 2 спальни в Добра Вода, Черногория
Квартира 2 спальни
Добра Вода, Черногория
2 ванных комнат 102 м²
€ 127,500
Недвижимость в Черногории Великолепная квартира площадью 102м2 на третьем этаже 4-х этажного…
Квартира 3 спальни в Добра Вода, Черногория
Квартира 3 спальни
Добра Вода, Черногория
3 Количество комнат 179 м² 1 Этаж
€ 608,600
Квартира в Добрых Водах общей площадью 179 кв. м., три спальни, три санузла, полностью гот…
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