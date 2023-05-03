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Квартиры с видом на море в Добра Вода, Черногория

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35 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Добра Вода, Черногория
Квартира 2 спальни
Добра Вода, Черногория
2 ванных комнат 106 м²
€ 235,320
Продается «Зеленый апартамент» (квартира с выходом к бассейну). Горячее предложение. Кварти…
Квартира 2 спальни в Добра Вода, Черногория
Квартира 2 спальни
Добра Вода, Черногория
2 ванных комнат 93 м²
€ 110,000
Видовая квартира в Черногории в комплексе с бассейном в пригороде Бара Структура квартир…
Квартира 2 спальни в Добра Вода, Черногория
Квартира 2 спальни
Добра Вода, Черногория
2 ванных комнат 75 м²
€ 220,000
Посмотрите стильную квартиру с красивым видом на море  с двумя спальнями. Квартира находитс…
Квартира 4 спальни в Добра Вода, Черногория
Квартира 4 спальни
Добра Вода, Черногория
2 ванных комнат 113 м²
€ 80,000
Общая площадь 113 м2 Расположены апартаменты в доме на 4 квартиры Сейчас апартамент раздел…
Квартира 2 спальни в Добра Вода, Черногория
Квартира 2 спальни
Добра Вода, Черногория
1 ванных комнат 59 м²
€ 80,000
Продается квартира в курортном поселке Добра Вода. До самого крупного на побережье города Ба…
Квартира 3 спальни в Добра Вода, Черногория
Квартира 3 спальни
Добра Вода, Черногория
160 м²
Цена по запросу
Пентхаус 2 спальни в Добра Вода, Черногория
Пентхаус 2 спальни
Добра Вода, Черногория
3 Количество комнат 2 ванных комнат 3/3 Этаж
€ 260,000
Продается новая квартира в местечке Добра Вода, Барская ривьера. Пентхаус площадью 155 м2…
Квартира 1 спальня в Добра Вода, Черногория
Квартира 1 спальня
Добра Вода, Черногория
2 Количество комнат 1 ванных комнат 43 м²
€ 110,000
A3-464. Квартира на первой линии, с большим потенциалом аренды Очень хорошая квартира на пер…
Квартира 1 спальня в Добра Вода, Черногория
Квартира 1 спальня
Добра Вода, Черногория
2 Количество комнат 1 ванных комнат 48 м² 2/4 Этаж
€ 138,000
A9-1101. Квартира на первой линии, с великолепным видом на море и большим потенциалом аренды…
Квартира 2 спальни в Добра Вода, Черногория
Квартира 2 спальни
Добра Вода, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 71 м²
€ 90,000
A9-1056-1. Новые квартиры с видом на море рядом с городским баром Продается 5 квартир в Добр…
Квартира 3 спальни в Добра Вода, Черногория
Квартира 3 спальни
Добра Вода, Черногория
4 Количество комнат 1 ванных комнат 129 м²
€ 163,000
A9-1056-2. Новые квартиры с видом на море рядом с городским баром Продается 5 квартир в Добр…
Квартира 2 спальни в Добра Вода, Черногория
Квартира 2 спальни
Добра Вода, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м² 4 Этаж
€ 220,250
A9-1014. Апартаменты с 2 спальнями на набережной в бареПродается двухкомнатная квартира в Ба…
Квартира 1 спальня в Добра Вода, Черногория
Квартира 1 спальня
Добра Вода, Черногория
1 Количество комнат 1 ванных комнат 46 м² 3 Этаж
€ 109,300
A9-1010. Квартира в баре Riviera. Квартира 46м2 в Добра Вода, Бар Ривьера, Черногория. Кварт…
Квартира 1 спальня в Добра Вода, Черногория
Квартира 1 спальня
Добра Вода, Черногория
2 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м² 4 Этаж
€ 147,000
A9-1013. Двухкомнатная квартира Однокомнатная квартира в баре, Добра Вода, Черногория. Из кв…
Квартира 1 спальня в Добра Вода, Черногория
Квартира 1 спальня
Добра Вода, Черногория
1 Количество комнат 1 ванных комнат 46 м² 4 Этаж
€ 113,950
A9-1009. Квартира в баре rivieraFlat на продажу в Бар Ривьера, Добра Вода, Черногория Окна к…
Квартира 2 спальни в Добра Вода, Черногория
Квартира 2 спальни
Добра Вода, Черногория
3 Количество комнат 2 ванных комнат 112 м²
€ 326,880
A9-1007. Двухкомнатная квартира, Бар РивьераСтильная квартира с двумя спальнями и большой те…
Квартира 2 спальни в Добра Вода, Черногория
Квартира 2 спальни
Добра Вода, Черногория
3 Количество комнат 2 ванных комнат 106 м² 7/9 Этаж
€ 238,000
A9-333. Apartment 50 meters from the sea (Dobra Voda) MontenegroApartment in a residential c…
Квартира в Добра Вода, Черногория
Квартира
Добра Вода, Черногория
€ 278,000
A9-999. Квартиры в Добра Вода Просторные квартиры на продажу в фронтовом комплексе Истра, в …
Квартира 1 спальня в Добра Вода, Черногория
Квартира 1 спальня
Добра Вода, Черногория
2 Количество комнат 1 ванных комнат 54 м²
€ 145,000
Шикарная квартира со спальней в комплексе на первой линии моря, Добра Вода, Бар. Площадь ква…
Квартира 3 комнаты в Добра Вода, Черногория
Квартира 3 комнаты
Добра Вода, Черногория
3 Количество комнат 112 м² Количество этажей 6
€ 326,880
Апартаменты с двумя спальнями и большой террасой в комплексе Добрых вод на первой линии. Пло…
Квартира 2 спальни в Добра Вода, Черногория
Квартира 2 спальни
Добра Вода, Черногория
104 м²
€ 312,000
Квартира 1 ванная в Добра Вода, Черногория
Квартира 1 ванная
Добра Вода, Черногория
1 ванных комнат 42 м²
€ 94,100
Описание: Апартамент - студио  укомплектован мебелью и всем необходимым для жизни. Теплый …
Квартира 1 ванная в Добра Вода, Черногория
Квартира 1 ванная
Добра Вода, Черногория
1 ванных комнат 46 м²
€ 109,300
Описание: Апартамент - студио  укомплектована мебелью и всем необходимым для жизни. Теплый …
Квартира 1 ванная в Добра Вода, Черногория
Квартира 1 ванная
Добра Вода, Черногория
1 ванных комнат 46 м²
€ 113,950
Квартира идеально подходит для инвестиций, сдачи в аренду, а также семейного отдыха. Описани…
Квартира 1 спальня в Добра Вода, Черногория
Квартира 1 спальня
Добра Вода, Черногория
1 ванных комнат 50 м²
€ 147,200
Состав помещений: Спальня, санузел, кухня ( полная), прихожая, гостиная. Из спальни…
Квартира 1 спальня в Добра Вода, Черногория
Квартира 1 спальня
Добра Вода, Черногория
1 ванных комнат 55 м²
€ 93,500
Продается отличная квартира в новом доме, огороженная территория. Дом расположен а пригород…
Квартира 2 спальни в Добра Вода, Черногория
Квартира 2 спальни
Добра Вода, Черногория
1 ванных комнат 59 м²
€ 100,300
Продается отличная квартира в новом доме, огороженная территория. Дом расположен а пригород…
Квартира 3 спальни в Добра Вода, Черногория
Квартира 3 спальни
Добра Вода, Черногория
1 ванных комнат 84 м²
€ 142,800
Квартира 84 м2 на второй линии от моря 2рой этаж/5ти  этажного дома. 3 спальные комна…
Квартира 3 спальни в Добра Вода, Черногория
Квартира 3 спальни
Добра Вода, Черногория
1 ванных комнат 84 м²
€ 126,000
Продается просторная квартира с видом на море в новом доме. Квартира полностью меблирована,…
Квартира 2 спальни в Добра Вода, Черногория
Квартира 2 спальни
Добра Вода, Черногория
2 ванных комнат 75 м²
€ 220,000
Предлагаем к продаже новый стильный апартамент в новом комплексе с красивым видом на море. П…
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