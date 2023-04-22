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Черногория
Община Даниловград
Дома
Дома в Даниловград, Черногория
Дом
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9 объектов найдено
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Дом 3 спальни
Община Даниловград, Черногория
140 м²
€ 67,000
Код объекта - 2.27.11.10793Двухэтажный дом в Даниловграде. 140м2+гараж, с участком земли 650…
Дом 3 спальни
Община Даниловград, Черногория
178 м²
€ 85,000
Код объекта - 2.27.11.10668Продается дом 178 м2 на участке 3350 м2 в Новом Селе, в 10 км от …
Дом 4 спальни
Община Даниловград, Черногория
112 м²
€ 130,000
Код объекта - 2.27.11.10669 Двухэтажный дом с гаражом, площадью 112м2 +4 террасы по 6м2 + га…
Дом
Община Даниловград, Черногория
98 м²
€ 68,000
Код объекта - 1.27.11.10519Дом 2 этажа 62+35. Участок 1745 м2. Год постройки 1987. до реки З…
Дом 2 спальни
Община Даниловград, Черногория
3 Количество комнат
1 ванных комнат
108 м²
Количество этажей 1
€ 75,000
D9-1137. Продается дом с большим участком в Даниловграде, дом на продажу 108 м2 с участком 8…
Дом 2 спальни
Община Даниловград, Черногория
1 ванных комнат
100 м²
€ 140,000
Продается дом в Черногории, г. Даниловград Дом находится в живописной горной местности с при…
Дом 6 спален
Община Даниловград, Черногория
250 м²
€ 90,000
Код объекта - 1.27.11.9456Дом с коммерческим помещением на просторном участке в Даниловграде…
Дом
Община Даниловград, Черногория
60 м²
€ 45,000
Код объекта - 1.27.11.9194Небольшой деревянный дом с большим участком недалеко от Даниловгра…
Дом 1 спальня
Община Даниловград, Черногория
43 м²
€ 34,000
Код объекта - 1.27.11.9177Небольшой деревянный дом с большим участком недалеко от Даниловгра…
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