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Квартиры в Община Даниловград, Черногория

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1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Община Даниловград, Черногория
Квартира 2 спальни
Община Даниловград, Черногория
Количество спален 2
Площадь 73 м²
Код объекта - 1.27.13.11440Предлагаем квартиры в новом комплексе Даниловграда 10 минут езды …
€87,600
Realting.com
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