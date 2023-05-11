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Жильё в Община Даниловград, Черногория

10 объектов найдено
Дом 3 спальни в Община Даниловград, Черногория
Дом 3 спальни
Община Даниловград, Черногория
Количество спален 3
Площадь 140 м²
€ 77,000
Дом 3 спальни в Община Даниловград, Черногория
Дом 3 спальни
Община Даниловград, Черногория
Количество спален 3
Площадь 178 м²
€ 85,000
Дом 4 спальни в Община Даниловград, Черногория
Дом 4 спальни
Община Даниловград, Черногория
Количество спален 4
Площадь 112 м²
€ 130,000
Дом в Община Даниловград, Черногория
Дом
Община Даниловград, Черногория
Площадь 98 м²
€ 60,000
Дом 3 спальни в Novo Selo, Черногория
Дом 3 спальни
Novo Selo, Черногория
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 162 м²
€ 355,000
Дом 2 спальни в Община Даниловград, Черногория
Дом 2 спальни
Община Даниловград, Черногория
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 108 м²
Количество этажей 1
€ 75,000
Дом 2 спальни в Община Даниловград, Черногория
Дом 2 спальни
Община Даниловград, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€ 140,000
Дом 6 спален в Община Даниловград, Черногория
Дом 6 спален
Община Даниловград, Черногория
Количество спален 6
Площадь 250 м²
€ 135,000
Дом в Община Даниловград, Черногория
Дом
Община Даниловград, Черногория
Площадь 60 м²
€ 45,000
Дом 1 спальня в Община Даниловград, Черногория
Дом 1 спальня
Община Даниловград, Черногория
Количество спален 1
Площадь 43 м²
€ 34,000
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