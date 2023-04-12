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Купить кондоминиум с бассейном в Черногории

Свети-Стефан
3
Бар
1
Колашин
1
Кондо В архив
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4 объекта найдено
Кондо 2 спальнив Будва, Черногория
Кондо 2 спальни
Будва, Черногория
2 ванных комнат
€ 789,096
Шикарный двенадцатиэтажный кондо-отель расположится в самом эпицентре туристической Будвы, н…
Кондов Бечичи, Черногория
Кондо
Бечичи, Черногория
10 Этаж
€ 3,135
Будва, Бечичи — Роскошные апартаменты в апарт-отель недалеко от берега моря   Это новое совр…
Кондо 3 спальнив Бечичи, Черногория
Кондо 3 спальни
Бечичи, Черногория
2 ванных комнат 177 м²
€ 290,000
Будва, Бечичи — Роскошный новый дуплекс апартамент в комплексе с видом на море   Дуплекс пло…
Кондо 1 спальняв Радовичи, Черногория
Кондо 1 спальня
Радовичи, Черногория
103 м²
€ 697,000
Полностью меблированные 5 * гостиничные номера для продажи с гарантированной программой дохо…

Параметры недвижимости в Черногории

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