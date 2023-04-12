Купить шале с бассейном в Черногории

Дом 4 спальни Blizikuce, Черногория 5 Количество комнат 4 ванных комнат 600 м² Количество этажей 3

€ 2,300,000

D4-066. Идеальная панорамная вилла с видом на море в Близикусе. Из этой роскошной виллы откр…