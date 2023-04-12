Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Шале

Купить шале с видом на море в Черногории

Жабляк
1
Шале В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Дом 10 спаленв Община Будва, Черногория
Дом 10 спален
Община Будва, Черногория
370 м²
€ 570,000
Код объекта - 1.30.11.7601Каменный дом находится в районе Марковичи в тихом зеленом месте. П…
Квартира 2 спальнив Бечичи, Черногория
Квартира 2 спальни
Бечичи, Черногория
45 м²
€ 322,617
NUM 3132 Apartment for sale in the area of Becici, nearby the center of the town Budva. T…
Квартира 2 спальнив Баошичи, Черногория
Квартира 2 спальни
Баошичи, Черногория
2 Количество комнат 1 ванных комнат 64 м² 3 Этаж
€ 134,473
This is a beautiful modern 2 bedroom apartment just 250m to the sea and stunning sea view fr…
Квартира 1 спальняв Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
Квартира 1 спальня
Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
40 м²
€ 66,714
NUM 4487 Продается квартира в новом здании в Игало, недалеко от Герцег Нови. Квартира име…
Дом 3 спальнив Сутоморе, Черногория
Дом 3 спальни
Сутоморе, Черногория
100 м²
€ 140,000
Хороший двухэтажный дом, площадью 100м2 в Сутоморе.Первый этаж с отдельным входом: большая к…
Дом 9 спаленв Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
Дом 9 спален
Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
378 м²
€ 1,792,317
Современный дом в Савине. Площадь дома 378 м2, площадь участка 330 м2. План дома: •…
Дом 3 комнатыв Сутоморе, Черногория
Дом 3 комнаты
Сутоморе, Черногория
3 Количество комнат 100 м²
€ 150,000
Дом расположен в районе Мирошица, под Адриатической магистралью, в 1200 метрах от пляжа Мале…
Квартира 3 спальнив Борети, Черногория
Квартира 3 спальни
Борети, Черногория
2 ванных комнат 189 м²
€ 699,300
Будва, Завала — Четырехкомнатная квартира с прекрасным видом, расположена в жилом комплексе …
Квартира 1 спальняв Херцег-Нови, Черногория
Квартира 1 спальня
Херцег-Нови, Черногория
1 ванных комнат 96 м²
€ 215,000
Полностью меблированная квартира площадью 96 м2, расположена на 3 этаже 4 этажного дома К кв…
Квартира 1 спальняв Бечичи, Черногория
Квартира 1 спальня
Бечичи, Черногория
2 Количество комнат 1 ванных комнат 37 м² 7 Этаж
€ 108,512
Продается совершенно новая квартира площадью 37 м2, расположенная в фантастическом месте в Б…
Квартира 2 комнатыв Будва, Черногория
Квартира 2 комнаты
Будва, Черногория
2 Количество комнат 85 м²
€ 500,000
Апартаменты с 2 спальнями расположены в гостинично-жилом комплексе Tre Canne со SPA-центром …
Домв Черногория, Черногория
Дом
Черногория, Черногория
150 м²
€ 135,000
Код объекта - 3.25.11.11172Дом после ремонта, площадью  75м2 -1 этаж  и 75 м2 второй,   27 в…

Параметры недвижимости в Черногории

с видом на горы
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти