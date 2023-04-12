Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Шале

Купить шале возле озера в Черногории

Жабляк
1
Шале В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 2 спальнив Бигово, Черногория
Квартира 2 спальни
Бигово, Черногория
3 Количество комнат 2 ванных комнат 80 м² 1/3 Этаж
€ 200,000
A4-473. Двухкомнатная квартира в Бигово Продается двухкомнатная роскошная квартира в Бигове …
Домв Черногория, Черногория
Дом
Черногория, Черногория
170 м²
€ 250,000
Код объекта - 1.25.11.6118Продаётся вилла в городе Бар, Черногория. 5 минут ходьбы до пляжа.…
Квартирав Община Колашин, Черногория
Квартира
Община Колашин, Черногория
63 м²
€ 138,620
Centrale Lustica Bay This latest phase of Lustica Bay offers a thriving destination to live,…
Квартира 2 спальнив Котор, Черногория
Квартира 2 спальни
Котор, Черногория
86 м²
€ 154,338
NUM 2813 Apartment for sale in Dobrota, near the city of Kotor. Apartment is overlooking the…
Квартира 1 спальняв Ульцинь, Черногория
Квартира 1 спальня
Ульцинь, Черногория
64 м²
€ 86,629
NUM 3886 Квартиры на продажу в новом здании, город Улцинь. Апартаменты расположены на пер…
Квартира 2 спальнив Бечичи, Черногория
Квартира 2 спальни
Бечичи, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м² 1 Этаж
€ 210,000
A4-1534. Двухкомнатная квартира в Бечичи с садом. Продается двухкомнатная квартира в Бечичи …
Домв Черногория, Черногория
Дом
Черногория, Черногория
147 м²
€ 120,000
Код объекта - 1.27.11.5940Дом расположен между горным пиком Савин Кук и центром города Жабля…
Квартира 1 спальняв Тиват, Черногория
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
1 Количество комнат 1 ванных комнат 37 м² 1 Этаж
€ 185,000
A4-935. Современная студия Elite - роскошная недвижимость!Роскошная однокомнатная квартира н…
Дом 4 спальнив Подгорица, Черногория
Дом 4 спальни
Подгорица, Черногория
3 ванных комнат 235 м²
€ 674,179
Квартира 2 спальнив Борети, Черногория
Квартира 2 спальни
Борети, Черногория
147 м²
€ 950,000
Квартира 1 спальняв Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
1 ванных комнат 48 м²
€ 50,000
Квартира в Будве с видом на море. Выгодно! (A10-29228) Площадь:   48 кв.м. Срочная продаж…
Дом 7 комнатв Прчань, Черногория
Дом 7 комнат
Прчань, Черногория
7 Количество комнат 372 м² Количество этажей 4
€ 600,000
К продаже предлагается старинный дом в Прчани. Дому более четырёхсот лет. При реконст…

Параметры недвижимости в Черногории

с видом на горы
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти