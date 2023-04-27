Черногория
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Черногории
Новые дома в Черногории
Все новостройки в Черногории
20
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Черногории
Жилая
Квартира в Черногории
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом в Черногории
Вилла
Таунхаус
Земельные участки в Черногории
Элитная недвижимость в Черногории
Найти агента в Черногории
Агентства недвижимости в Черногории
Агенты в Черногории
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Черногории
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Черногории
Найти агента в Черногории
Агентства недвижимости в Черногории
Агенты в Черногории
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Шале
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Черногория
Община Бар
Бар
Цетинье
Жильё с видом на горы в Цетинье, Черногория
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 2 спальни
Борети, Черногория
1 ванных комнат
90 м²
€ 207,000
Будва, Завала — Трехкомнатная квартира с видом на горы и Бечичи на продажу Эта трехкомнатная…
Дом 3 спальни
Черногория, Черногория
75 м²
€ 85,000
Код объекта - 00162Дом площадью 75м2. Зем.участок 160м2. До пляжа 600 метров
Квартира 1 спальня
Бар, Черногория
85 м²
€ 127,500
NUM 4765 We offer for sale beautiful apartments in Villa, in the sunny town of Shushan. …
Дом 5 спален
Зеленика, Черногория
3 ванных комнат
300 м²
Количество этажей 3
€ 374,880
Просто потрясающая недвижимость, доступная для покупки! Этот отдельно стоящий дом состоит из…
Квартира 3 спальни
Бигово, Черногория
3 ванных комнат
186 м²
€ 295,000
Просторная трехкомнатная квартира с видом на море для продажи, расположен всего в 200 метрах…
Дом 6 спален
Черногория, Черногория
240 м²
€ 790,000
Продается половина большого четырехэтажного дома с двором, в отличном месте на побережье, пр…
Квартира
Будва, Черногория
46 м²
€ 138,000
Площадь 46 кв.м. Ванных комнат 1 Вид на город Этаж – 4 Лифт Расстояние до моря 60 м…
Квартира 2 спальни
Donji Orahovac, Черногория
230 м²
€ 350,000
Площадь квартиры: 130 Площадь садика-дворика 100 кв.м. Общая площадь квартиры составляет…
Дом 4 спальни
Доброта, Черногория
400 м²
€ 1,570,000
Вилла 4 спальни
Крашичи, Черногория
187 м²
Цена по запросу
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
3 Количество комнат
1 ванных комнат
72 м²
€ 177,705
Ищете просторную и современную квартиру в Будве? Не смотрите дальше! Эта великолепная ква…
Дом 2 спальни
Черногория, Черногория
312 м²
€ 560,000
Код объекта - 1.25.11.4259Продаётся меблированный дом в трёх уровнях площадью 312 м2 построе…
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты