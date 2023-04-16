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Купить дом в Цетинье, Черногория

6 объектов найдено
Дом 2 комнатыв Цетинье, Черногория
Дом 2 комнаты
Цетинье, Черногория
2 Количество комнат 174 м²
€ 84,000
Дом расположен недалеко от центра города Цетине, в районе Байице Дом площадью 70м2 + подваль…
Дом 3 спальнив Цетинье, Черногория
Дом 3 спальни
Цетинье, Черногория
200 м²
€ 300,000
прибл. площадь 200м2 Площадь участка 700м2 Дом расположен в Баице, пригороде Цетинье в напра…
Домв Цетинье, Черногория
Дом
Цетинье, Черногория
124 м²
€ 270,000
Участок вместе с домом и вспомогательным объектом 473 кв.м, дом 124 кв.м, гараж и вспомогате…
Дом 2 спальнив Цетинье, Черногория
Дом 2 спальни
Цетинье, Черногория
132 м²
€ 150,000
Домв Цетинье, Черногория
Дом
Цетинье, Черногория
530 м²
€ 400,000
Код объекта - 1.27.11.9447Предлагаются к продаже 2 дома на одном участке расположеные в Хумч…
Дом 3 комнатыв Цетинье, Черногория
Дом 3 комнаты
Цетинье, Черногория
3 Количество комнат 575 м²
€ 400,000
1-й дом площадью 45 м2 находится в районе Хумчи на участке площадью 1296 квадратных метров, …
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