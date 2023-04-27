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Виллы с видом на море в Bukovik, Черногория

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1 объект найдено
Вилла 6 спален в Bukovik, Черногория
Вилла 6 спален
Bukovik, Черногория
5 ванных комнат 466 м²
€ 740,000
Продажа: вилла с бассейном на  Будванской ривьере, рядом с Петровац Площадь объекта: всего …

Параметры недвижимости в Bukovik, Черногория

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
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