Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Община Бар
  4. Bukovik

Жильё с видом на море в Bukovik, Черногория

Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 3 спальни в Доброта, Черногория
Квартира 3 спальни
Доброта, Черногория
2 ванных комнат
€ 205,818
Солнечная квартира с 3 спальнями и красивыми видами на залив в тихом районе Доброты — идеаль…
Дом 4 спальни в Черногория, Черногория
Дом 4 спальни
Черногория, Черногория
140 м²
€ 190,000
Код объекта - 6.20.11.10174Дом с панорамным видом на Сусшчепан, Херцег-Нови. Продается уютн…
Квартира 1 спальня в Бар, Черногория
Квартира 1 спальня
Бар, Черногория
1 ванных комнат 58 м²
€ 107,000
Просторная квартира площадью 58 м2 с отдельной спальней на тихой банковской улице в 5 минута…
Квартира 2 спальни в Добра Вода, Черногория
Квартира 2 спальни
Добра Вода, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м² 4 Этаж
€ 220,250
A9-1014. Апартаменты с 2 спальнями на набережной в бареПродается двухкомнатная квартира в Ба…
Дом 5 комнат в Шушань, Черногория
Дом 5 комнат
Шушань, Черногория
5 Количество комнат 215 м² Количество этажей 2
€ 320,000
Новый дом, завершение строительства в июле 2023 года. Все документы в полном порядке, есть р…
Квартира 4 комнаты в Бар, Черногория
Квартира 4 комнаты
Бар, Черногория
4 Количество комнат 196 м²
€ 270,000
Просторный дуплекс в 100 метрах от моря в Шушани, Бар - общая площадь двухэтажной квартиры …
Дом 7 спален в Подгорица, Черногория
Дом 7 спален
Подгорица, Черногория
3 ванных комнат 232 м²
€ 165,903
Дом 5 спален в Papani, Черногория
Дом 5 спален
Papani, Черногория
6 Количество комнат 3 ванных комнат 246 м² Количество этажей 3
€ 195,000
D5-125. Spacious house in Sutomore, BarFor sale two-storey house with a total area of 246m2,…
Квартира 2 комнаты в Бар, Черногория
Квартира 2 комнаты
Бар, Черногория
2 Количество комнат 71 м²
€ 188,000
Просторная квартира с двумя спальнями в новом здании в центре Бара - общая площадь двухэта…
Квартира в Черногория, Черногория
Квартира
Черногория, Черногория
35 м²
€ 66,975
Код объекта - 5.25.13.11349Готовая квартира  студия на втором этаже  нового жилого комплекса…
Квартира 4 спальни в Радовичи, Черногория
Квартира 4 спальни
Радовичи, Черногория
4 ванных комнат 200 м²
€ 485,000
Продажа каменных домов возле залива Луштица в Гошичи, Тиват. Дома расположены в отличном мес…
Пентхаус 4 спальни в Борети, Черногория
Пентхаус 4 спальни
Борети, Черногория
6 Количество комнат 3 ванных комнат 562 м²
Цена по запросу
Роскошный пентхаус на первой линии моря, Бечичи Dukley Gardens - элитная недвижимость в Че…

Параметры недвижимости в Bukovik, Черногория

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти