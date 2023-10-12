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Дома с видом на море в Bukovik, Черногория

2 объекта найдено
Дом 5 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Bukovik, Черногория
Дом 5 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Bukovik, Черногория
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 388 м²
D11-015. Каменная вилла с потрясающим видом на море в тихом районеПродается - удивительная в…
€945,000
Вилла 6 спален с парковкой, с видом на море, с видом на горы в Bukovik, Черногория
Вилла 6 спален с парковкой, с видом на море, с видом на горы
Bukovik, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 466 м²
Продажа: вилла с бассейном на  Будванской ривьере, рядом с Петровац Площадь объекта: всего …
€740,000

Параметры недвижимости в Bukovik, Черногория

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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