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Квартиры с видом на горы в Bukovik, Черногория

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1 объект найдено
Квартира 1 спальня в Bukovik, Черногория
Квартира 1 спальня
Bukovik, Черногория
1 ванных комнат 44 м²
€ 160,000
Уникальное предложение в одном из лучших курортных мест Черногории г. Петровац!Двухкомнатная…

Параметры недвижимости в Bukovik, Черногория

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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