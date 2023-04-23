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Жильё в Bukovik, Черногория

1 объект найдено
Квартира 1 спальня в Bukovik, Черногория
Квартира 1 спальня
Bukovik, Черногория
1 ванных комнат 44 м²
€ 160,000
Уникальное предложение в одном из лучших курортных мест Черногории г. Петровац!Двухкомнатная…

Параметры недвижимости в Bukovik, Черногория

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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