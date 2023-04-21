Квартира 1 спальня Бечичи, Черногория 2 Количество комнат 1 ванных комнат 46 м² 2 Этаж

€ 99,805

Квартира в небольшом здании в Бечичи рядом с пляжем, всего в 10 минутах ходьбы. Красивый рай…