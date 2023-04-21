Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Община Будва
  4. Будва
  5. Студии

Квартиры-студии с видом на море в Будва, Черногория

Студия В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 2 спальни в Бар, Черногория
Квартира 2 спальни
Бар, Черногория
67 м²
€ 134,801
На продажу предлагается просторная, двухспальная квартира в городе Бар, неподалёку от центра…
Квартира 2 спальни в Община Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Община Будва, Черногория
3 Количество комнат 2 ванных комнат 156 м²
Цена по запросу
Код объекта: S2155 Люкс-квартира с 2 спальнями в комплексе «Dukley Gardens» (…
Дом 4 спальни в Marovici, Черногория
Дом 4 спальни
Marovici, Черногория
5 Количество комнат 4 ванных комнат 382 м² Количество этажей 3
€ 950,000
D4-318. Комплекс с красивыми виллами в Тудоровичи Продается комплекс с 10 виллами в Тудириви…
Квартира 3 спальни в Черногория, Черногория
Квартира 3 спальни
Черногория, Черногория
4 Количество комнат 98 м² 5/5 Этаж
€ 210,000
Продается квартира в Доброте в новом жилом комплексе на 5 этаже. Комплекс располагается в 30…
Дом 5 спален в Черногория, Черногория
Дом 5 спален
Черногория, Черногория
500 м²
€ 1,797,345
Роскошная вилла на продажу в Режевичи Вилла B имеет внутреннюю площадь 500 кв. м, гараж 135 …
Квартира 4 спальни в Каменари, Черногория
Квартира 4 спальни
Каменари, Черногория
4 ванных комнат 170 м²
€ 180,000
Продается дом в деревне Каменари, муниципалитет Герцег Нови, Черногория. Дом находится всего…
Квартира 4 комнаты в Херцег-Нови, Черногория
Квартира 4 комнаты
Херцег-Нови, Черногория
4 Количество комнат 112 м² 4/5 Этаж
€ 329,513
Пентхаус класса люкс, площадью 112 м2 в пригороде города Герцег-Нови. Расстояние до моря 150…
Дом в Черногория, Черногория
Дом
Черногория, Черногория
70 м²
€ 60,000
Код объекта - 2.25.11.6767Продается половина 2-х этажного дома в Сутоморе. Площадь дома 70 м…
Квартира 2 спальни в Рафаиловичи, Черногория
Квартира 2 спальни
Рафаиловичи, Черногория
66 м²
€ 179,734
Продается трехкомнатная квартира в тихом месте недалеко от Будвы. Квартира имеет площадь 66 …
Дом в Жабляк, Черногория
Дом
Жабляк, Черногория
75 м²
€ 370,453
Жилье в Жабляке, состоящее из 6 домов, общей площадью участка 1400м2. Участок расположен на …
Квартира 4 спальни в Община Колашин, Черногория
Квартира 4 спальни
Община Колашин, Черногория
1 ванных комнат 100 м²
€ 121,450
Apartment for sale in Dobrota, Kotor Bay. The apartment has four spacious bedrooms with a be…
Дом 3 комнаты в Сутоморе, Черногория
Дом 3 комнаты
Сутоморе, Черногория
3 Количество комнат 180 м²
€ 225,000
Двухэтажный дом для постоянной жизни недалеко от моря в Сутоморе, Бар - площадь двухэтажног…

Параметры недвижимости в Будва, Черногория

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти