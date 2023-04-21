Черногория
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Черногории
Новые дома в Черногории
Все новостройки в Черногории
20
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Черногории
Жилая
Квартира в Черногории
Пентхаус
Кондо
Студия
Дом в Черногории
Вилла
Таунхаус
Земельные участки в Черногории
Элитная недвижимость в Черногории
Найти агента в Черногории
Агентства недвижимости в Черногории
Агенты в Черногории
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Черногории
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Черногории
Найти агента в Черногории
Агентства недвижимости в Черногории
Агенты в Черногории
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Черногории
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Шале
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Черногория
Община Будва
Будва
Пентхаусы
Пентхаусы с видом на горы в Будва, Черногория
Пентхаус
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Дом 3 спальни
Черногория, Черногория
100 м²
€ 65,000
Код объекта - 1.27.11.9291Просторный дом на большом участке в Грахово, Никшич Двухэтажный до…
Дом
Черногория, Черногория
260 м²
€ 900,000
Код объекта - 00526Каменный дом, 260m², на берегу моря — Прчань, Котор Дом: 260m2 Двор: 230m…
Дом 3 спальни
Бар, Черногория
278 м²
€ 395,256
NUM 1941 House for sale with a pool on the front line in the village of Utjeha. The house …
Квартира 1 спальня
Бечичи, Черногория
2 Количество комнат
1 ванных комнат
34 м²
€ 75,000
А4-1544. One Bedroom apartment in BeciciFor sale one bedroom apartment in Becici …
Дом 8 спален
Черногория, Черногория
278 м²
€ 250,000
Код объекта - 1.25.11.9210Двухэтажный дом 278м2 на участке 406м2 в Шушани, Бар. На первом эт…
Вилла 4 спальни
Лепетане, Черногория
3 ванных комнат
170 м²
€ 320,000
Продается уютная вилла, в тихом районе Тивата - Лепетани.Расположение виллы обеспечивает вел…
Вилла 4 спальни
Kunje, Черногория
2 ванных комнат
240 м²
€ 475,000
К продаже предлагается отлично спроектированная вилла, на большую семью, с отдельным апартам…
Пентхаус 3 спальни
Доброта, Черногория
5 Количество комнат
2 ванных комнат
408 м²
5/5 Этаж
€ 476,595
Продается пентхаус с панорамным видом на Боко-Которский залив Продается пентхаус в новом к…
Квартира
Бечичи, Черногория
Цена по запросу
Будва, Бечичи — Новый жилой комплекс с бассейном недалеко от моря Новый жилой комплекс с б…
Дом 3 спальни
Zelenika-Kuti, Черногория
4 Количество комнат
3 ванных комнат
522 м²
€ 9,845,000
A9-7777-5. Супер вилла с частным пляжем в роскошном курорте с пристанью для яхт Новый проект…
Квартира 2 спальни
Прчань, Черногория
3 Количество комнат
3 ванных комнат
97 м²
2/3 Этаж
€ 214,471
Продается квартира с двумя спальнями и великолепным видом на залив. Структура: Гостиная/к…
Квартира
Биела, Черногория
1/5 Этаж
Цена по запросу
Параметры недвижимости в Будва, Черногория
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты