Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Община Будва
  4. Будва
  5. Пентхаусы

Пентхаусы с видом на горы в Будва, Черногория

Пентхаус В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Дом 3 спальни в Черногория, Черногория
Дом 3 спальни
Черногория, Черногория
100 м²
€ 65,000
Код объекта - 1.27.11.9291Просторный дом на большом участке в Грахово, Никшич Двухэтажный до…
Дом в Черногория, Черногория
Дом
Черногория, Черногория
260 м²
€ 900,000
Код объекта - 00526Каменный дом, 260m², на берегу моря — Прчань, Котор Дом: 260m2 Двор: 230m…
Дом 3 спальни в Бар, Черногория
Дом 3 спальни
Бар, Черногория
278 м²
€ 395,256
NUM 1941 House for sale with a pool on the front line in the village of Utjeha. The house …
Квартира 1 спальня в Бечичи, Черногория
Квартира 1 спальня
Бечичи, Черногория
2 Количество комнат 1 ванных комнат 34 м²
€ 75,000
А4-1544. One Bedroom apartment in BeciciFor sale one bedroom apartment in Becici  …
Дом 8 спален в Черногория, Черногория
Дом 8 спален
Черногория, Черногория
278 м²
€ 250,000
Код объекта - 1.25.11.9210Двухэтажный дом 278м2 на участке 406м2 в Шушани, Бар. На первом эт…
Вилла 4 спальни в Лепетане, Черногория
Вилла 4 спальни
Лепетане, Черногория
3 ванных комнат 170 м²
€ 320,000
Продается уютная вилла, в тихом районе Тивата - Лепетани.Расположение виллы обеспечивает вел…
Вилла 4 спальни в Kunje, Черногория
Вилла 4 спальни
Kunje, Черногория
2 ванных комнат 240 м²
€ 475,000
К продаже предлагается отлично спроектированная вилла, на большую семью, с отдельным апартам…
Пентхаус 3 спальни в Доброта, Черногория
Пентхаус 3 спальни
Доброта, Черногория
5 Количество комнат 2 ванных комнат 408 м² 5/5 Этаж
€ 476,595
Продается пентхаус с панорамным видом на Боко-Которский залив Продается пентхаус в новом к…
Квартира в Бечичи, Черногория
Квартира
Бечичи, Черногория
Цена по запросу
Будва, Бечичи — Новый жилой комплекс с бассейном недалеко от моря Новый жилой  комплекс с б…
Дом 3 спальни в Zelenika-Kuti, Черногория
Дом 3 спальни
Zelenika-Kuti, Черногория
4 Количество комнат 3 ванных комнат 522 м²
€ 9,845,000
A9-7777-5. Супер вилла с частным пляжем в роскошном курорте с пристанью для яхт Новый проект…
Квартира 2 спальни в Прчань, Черногория
Квартира 2 спальни
Прчань, Черногория
3 Количество комнат 3 ванных комнат 97 м² 2/3 Этаж
€ 214,471
Продается квартира с двумя спальнями и великолепным видом на залив. Структура: Гостиная/к…
Квартира в Биела, Черногория
Квартира
Биела, Черногория
1/5 Этаж
Цена по запросу

Параметры недвижимости в Будва, Черногория

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти