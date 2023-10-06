Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Черногория
  4. Будва
  5. Multilevel-apartment

Многоуровневые квартиры с видом на горы в Будве, Черногория

Многоуровневые квартиры В архив
Очистить
1 объект найдено
Многоуровневые квартиры 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Будва, Черногория
Многоуровневые квартиры 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Будва, Черногория
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Этаж 4
Продается роскошная квартира в Будве, всего в 150 метрах от моря. Площадь квартиры 170 м2, …
€595,000
Realting.com
Перейти