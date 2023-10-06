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Дуплексы с бассейном в Будве, Черногория

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10 объектов найдено
Дуплекс 2 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Будва, Черногория
Дуплекс 2 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Будва, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Этаж 10
Hotel&Residences – это роскошный комплекс, расположенный на первой линии моря, с 212 жилыми …
€640,800
Дуплекс 2 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Будва, Черногория
Дуплекс 2 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Будва, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Этаж 12
Сдается новая двухкомнатная квартира  в Бечичи. Квартира сдается до сезона с 15 сентября по …
€613,400
Дуплекс 2 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Будва, Черногория
Дуплекс 2 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Будва, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Этаж 12
Сдается новая двухкомнатная квартира  в Бечичи. Квартира сдается до сезона с 15 сентября по …
€613,400
Дуплекс 2 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Будва, Черногория
Дуплекс 2 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Будва, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Этаж 12
Сдается новая двухкомнатная квартира  в Бечичи. Квартира сдается до сезона с 15 сентября по …
€621,500
Дуплекс 2 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Будва, Черногория
Дуплекс 2 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Будва, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Этаж 12
Сдается новая двухкомнатная квартира  в Бечичи. Квартира сдается до сезона с 15 сентября по …
€595,400
Дуплекс 2 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Будва, Черногория
Дуплекс 2 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Будва, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Этаж 12
Сдается новая двухкомнатная квартира  в Бечичи. Квартира сдается до сезона с 15 сентября по …
€595,400
Дуплекс 2 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Будва, Черногория
Дуплекс 2 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Будва, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Этаж 10
Hotel&Residences – это роскошный комплекс, расположенный на первой линии моря, с 212 жилыми …
€621,500
Дуплекс 2 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Будва, Черногория
Дуплекс 2 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Будва, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Этаж 4
Hotel&Residences – это роскошный комплекс, расположенный на первой линии моря, с 212 жилыми …
€546,100
Дуплекс 2 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Будва, Черногория
Дуплекс 2 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Будва, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Этаж 8
Продается 3-комнатная квартира 172м2 с видом на море и город, которая расположена на 6 этаже…
€597,300
Дуплекс 2 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Будва, Черногория
Дуплекс 2 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Будва, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Этаж 8
Hotel&Residences – это роскошный комплекс, расположенный на первой линии моря, с 212 жилыми …
€616,600
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