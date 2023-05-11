Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Община Бар
  4. Бар
  5. Будва
  6. Шале

Шале с видом на горы в Будве, Черногория

Шале В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Дом 4 спальни в Mrkovi, Черногория
Дом 4 спальни
Mrkovi, Черногория
Количество спален 4
Площадь 275 м²
€ 500,000
Квартира 2 спальни в Бечичи, Черногория
Квартира 2 спальни
Бечичи, Черногория
Количество спален 2
Площадь 74 м²
€ 200,651
Дом 6 комнат в Община Бар, Черногория
Дом 6 комнат
Община Бар, Черногория
Комнаты 6
Площадь 326 м²
€ 442,054
Квартира 2 спальни в Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
€ 171,500
Вилла 3 спальни в Черногория, Черногория
Вилла 3 спальни
Черногория, Черногория
Количество спален 3
Площадь 240 м²
€ 890,000
Вилла 3 спальни в Доброта, Черногория
Вилла 3 спальни
Доброта, Черногория
Количество спален 3
Площадь 131 м²
Цена по запросу
Квартира в Биела, Черногория
Квартира
Биела, Черногория
Этаж 1/5
Цена по запросу
Дом в Черногория, Черногория
Дом
Черногория, Черногория
Площадь 50 м²
€ 110,000
Квартира 3 спальни в Черногория, Черногория
Квартира 3 спальни
Черногория, Черногория
Количество спален 3
Площадь 266 м²
€ 350,000
Квартира 2 спальни в Черногория, Черногория
Квартира 2 спальни
Черногория, Черногория
Количество спален 2
Площадь 65 м²
€ 126,000
Дом 4 спальни в Черногория, Черногория
Дом 4 спальни
Черногория, Черногория
Количество спален 4
Площадь 100 м²
€ 250,000
Студия 1 спальня в Будва, Черногория
Студия 1 спальня
Будва, Черногория
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 5
€ 109,419
Realting.com
Перейти