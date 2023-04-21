Черногория
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Черногории
Новые дома в Черногории
Все новостройки в Черногории
20
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Черногории
Жилая
Квартира в Черногории
Пентхаус
Кондо
Студия
Дом в Черногории
Вилла
Таунхаус
Земельные участки в Черногории
Элитная недвижимость в Черногории
Найти агента в Черногории
Агентства недвижимости в Черногории
Агенты в Черногории
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Черногории
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Черногории
Найти агента в Черногории
Агентства недвижимости в Черногории
Агенты в Черногории
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Черногории
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Шале
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Черногория
Община Будва
Будва
Квартиры
Квартиры с бассейном в Будва, Черногория
Квартира
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Дом 4 спальни
Бар, Черногория
200 м²
€ 199,129
NUM 1824 House for sale in Dobra Voda, near the town of Bar. The house is located in a…
Дом 4 спальни
Радановичи, Черногория
4 Количество комнат
300 м²
Количество этажей 3
€ 269,602
Продается просторный семейный дом в Радановичи, Котор, Черногория. Дом расположен в Раданови…
Дом 5 спален
Buljarica, Черногория
245 м²
€ 529,218
Два дома с прекрасным видом на море. Оба новых были построены: один построен 7 лет назад, а …
Дом 5 спален
Zelenika-Kuti, Черногория
6 Количество комнат
4 ванных комнат
294 м²
Количество этажей 2
€ 690,000
D9-1155. Nice house with panoramic sea viewsFor sale a spacious, sunny house in Djenovici, t…
Квартира
Черногория, Черногория
30 м²
€ 119,789
Код объекта - 1.30.13.9650Расположение: Будва, Бечичи Недвижимость: квартиры Этажность: 13 К…
Дом 11 комнат
Доброта, Черногория
11 Количество комнат
235 м²
Количество этажей 3
€ 1,500,000
Великолепная, просторная, трехэтажная каменная вилла, построенная в аутентичном стиле Которс…
Дом 3 спальни
Добра Вода, Черногория
3 ванных комнат
110 м²
€ 266,916
Эксклюзивная постройка дома с оригинальной отделкой. Величественная мраморная лестница превр…
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
3 Количество комнат
2 ванных комнат
96 м²
€ 325,000
A9-589. Квартира в центре БудвеПродается один из лучших проектов на побережье. Квартира с дв…
Квартира 2 спальни
Котор, Черногория
1 ванных комнат
127 м²
€ 277,044
«Dream House» выстроен на склоне гор, которые некогда считались самым южным фьордом в Европе…
Квартира 2 спальни
Доброта, Черногория
2 ванных комнат
107 м²
€ 192,000
Продается новый, современный пентхаус в небольшом поселке Доброта. Общая площадь составляет…
Квартира 2 спальни
Доброта, Черногория
66 м²
€ 168,000
Квартира 1 спальня
Пржно, Черногория
46 м²
€ 134,801
NUM 4382 Продается квартира в комплексе в Прно, недалеко от Свети-Стефан и города Будва. …
Параметры недвижимости в Будва, Черногория
с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты