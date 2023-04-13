Черногория
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Черногории
Новые дома в Черногории
Все новостройки в Черногории
20
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Черногории
Жилая
Квартира в Черногории
Пентхаус
Кондо
Студия
Дом в Черногории
Вилла
Таунхаус
Земельные участки в Черногории
Элитная недвижимость в Черногории
Найти агента в Черногории
Агентства недвижимости в Черногории
Агенты в Черногории
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Черногории
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Черногории
Найти агента в Черногории
Агентства недвижимости в Черногории
Агенты в Черногории
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Черногории
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Шале
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Черногория
Община Будва
Виллы
Купить вилла с бассейном в Община Будва, Черногория
Свети-Стефан
78
Вилла
Очистить
12 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Вилла 2 спальни
Бечичи, Черногория
3 ванных комнат
€ 550,000
Современная, полностью меблированная двухэтажная вилла с бассейном и огороженной территорией…
Вилла 3 спальни
Rijeka-Rezevici, Черногория
3 ванных комнат
380 м²
3 Этаж
€ 1,000,000
Будва, Режевичи — Новая вилла с бассейном и собсивенным СПА в окрестостях Будвы, продажа Эта…
Вилла 9 ванных
Свети-Стефан, Черногория
9 ванных комнат
Цена по запросу
Вилла расположена на краю поросшей соснами, каменистой гряды, возвышающейся над, пожалуй, са…
Вилла 3 спальни
Rijeka-Rezevici, Черногория
4 ванных комнат
320 м²
€ 520,000
Будва, Режевичи — Вилла с бассейном на продажу Эта современная вилла полностью меблирована, …
Вилла
Blizikuce, Черногория
632 м²
€ 2,300,000
Будва, Режевичи — Вилла класса люкс у моря, продажа Вилла класса люкс полностью с отделкой с…
Вилла 5 спален
Rijeka-Rezevici, Черногория
4 ванных комнат
434 м²
€ 800,000
Будва, Скочиджевойка — Роскошная каменная вилла с бассейном в элитном пригороде Будвы. Предл…
Вилла 5 спален
Katun-Rezevici, Черногория
6 ванных комнат
668 м²
€ 2,500,000
Будва, Скочидевойка — Роскошная вилла в итальянском стиле на продажу Эта элитная вилла в Бу…
Вилла 6 спален
Свети-Стефан, Черногория
6 ванных комнат
805 м²
Цена по запросу
Будва, Святой Стефан — Элитная вилла с бассейном на премиум локации на продажу Представляем …
Вилла 5 спален
Blizikuce, Черногория
6 ванных комнат
600 м²
€ 1,750,000
Будва, Близикуче — Участок для строительства две виллы недалеко от Св. Стефана Согласно кон…
Вилла 4 спальни
Katun-Rezevici, Черногория
4 ванных комнат
285 м²
€ 1,150,000
Эта вилла является прекрасным свидетельством красоты эксклюзивной архитектуры и средиземномо…
Вилла 4 спальни
Rijeka-Rezevici, Черногория
5 ванных комнат
468 м²
€ 2,600,000
Стильная трехэтажная вилла с удивительными видами и многочисленными удобствами — Будва , Реж…
Вилла 4 спальни
Rijeka-Rezevici, Черногория
5 ванных комнат
573 м²
€ 3,000,000
Будва, Режевичи — Эксклюзивная вилла на скале с бассейном видом на море на продажу Вилла воз…
Параметры недвижимости в Община Будва, Черногория
с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты