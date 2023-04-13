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Realting.com
Черногория
Община Будва
Виллы
Купить вилла с видом на море в Община Будва, Черногория
Свети-Стефан
78
Вилла
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63 объекта найдено
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Вилла 5 спален
Rijeka-Rezevici, Черногория
6 Количество комнат
4 ванных комнат
311 м²
€ 1,250,000
Будва, Катунь Режевичи - аутентичная каменная вилла с бассейном и панорамным видом на море. …
Вилла 5 спален
Пржно, Черногория
7 Количество комнат
3 ванных комнат
392 м²
€ 1,850,000
Предлагаем на продажу одну из лучших вилл на всем побережье Черногории. Уникальное предложен…
Вилла 3 спальни
Свети-Стефан, Черногория
4 Количество комнат
2 ванных комнат
130 м²
€ 635,000
Продается великолепная вилла 130 кв. м. на участке 350 кв. м. в Будванской Ривьере. Вилла…
Вилла 3 спальни
Пржно, Черногория
5 Количество комнат
4 ванных комнат
200 м²
€ 700,000
Два каменных дома расположены в поселке Куляче на высоте 700 метров над уровнем моря. Знамен…
Вилла
Бечичи, Черногория
429 м²
€ 643,500
Продается дом с бассейном в тихом районе Бечичи. Площадь 429 м2. Есть бассейн и прекра…
Вилла 5 спален
Katun-Rezevici, Черногория
4 ванных комнат
409 м²
€ 1,200,000
Эта очаровательная каменная вилла представляет собой дом с истинным средиземноморским характ…
Вилла 2 спальни
Бечичи, Черногория
3 Количество комнат
2 ванных комнат
160 м²
€ 550,000
Новая вилла в поселке Ивановичи построена и меблирована в 2022 году. Находится примерно в 15…
Вилла 3 спальни
Rijeka-Rezevici, Черногория
217 м²
Цена по запросу
Вилла 2 спальни
Бечичи, Черногория
160 м²
Цена по запросу
Вилла 3 спальни
Свети-Стефан, Черногория
4 Количество комнат
3 ванных комнат
167 м²
€ 600,000
Продается частная двухэтажная вилла с фантастическим видом на море, горы и остров Святого Ст…
Вилла 9 комнат
Свети-Стефан, Черногория
9 Количество комнат
5 ванных комнат
440 м²
€ 1,200,000
ОБЪЕКТ ДЛЯ БИЗНЕСА на Святом Стефане Продается трехэтажная вилла с пятью отдельными к…
Вилла 3 спальни
Рафаиловичи, Черногория
310 м²
Цена по запросу
Вилла 5 спален
Seoca, Черногория
6 Количество комнат
4 ванных комнат
588 м²
Количество этажей 3
€ 550,000
Продается просторный, недавно полностью отремонтированный дом с видом на море в окрестностях…
Вилла 4 спальни
Lapcici, Черногория
400 м²
Цена по запросу
Вилла 4 спальни
Rijeka-Rezevici, Черногория
5 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 490,000
Продается новая двухэтажная вилла в поселке Скочидевойка, пригород Будвы. Вилла площадью …
Вилла 3 спальни
Rijeka-Rezevici, Черногория
4 Количество комнат
3 ванных комнат
€ 750,000
Не многие объекты недвижимости могут с уверенностью заявить, что из их окон открывается лучш…
Вилла 2 спальни
Бечичи, Черногория
3 ванных комнат
€ 550,000
Современная, полностью меблированная двухэтажная вилла с бассейном и огороженной территорией…
Вилла 3 спальни
Rijeka-Rezevici, Черногория
3 ванных комнат
380 м²
3 Этаж
€ 1,000,000
Будва, Режевичи — Новая вилла с бассейном и собсивенным СПА в окрестостях Будвы, продажа Эта…
Вилла 3 спальни
Приевор, Черногория
438 м²
Цена по запросу
Вилла 6 спален
Приевор, Черногория
332 м²
Цена по запросу
Вилла 6 спален
Приевор, Черногория
364 м²
Цена по запросу
Вилла 4 спальни
Бечичи, Черногория
429 м²
Цена по запросу
Вилла 6 спален
Rustovo, Черногория
392 м²
Цена по запросу
Вилла 3 спальни
Rijeka-Rezevici, Черногория
279 м²
Цена по запросу
Вилла 4 спальни
Бечичи, Черногория
393 м²
Цена по запросу
Вилла 4 спальни
Rijeka-Rezevici, Черногория
178 м²
Цена по запросу
Вилла 5 спален
Kamenovo, Черногория
500 м²
Цена по запросу
Вилла 9 ванных
Свети-Стефан, Черногория
9 ванных комнат
Цена по запросу
Вилла расположена на краю поросшей соснами, каменистой гряды, возвышающейся над, пожалуй, са…
Вилла
Kuljace, Черногория
2 Этаж
€ 1,300,000
Будва, Куляче — Инвестиционный проект в Куляче, Войничи на продажу Этот урбанизированный уча…
Вилла 2 спальни
Бечичи, Черногория
320 м²
€ 650,000
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Параметры недвижимости в Община Будва, Черногория
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