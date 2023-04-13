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Купить вилла в Община Будва, Черногория

Свети-Стефан
78
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97 объектов найдено
Вилла 5 спаленв Rijeka-Rezevici, Черногория
Вилла 5 спален
Rijeka-Rezevici, Черногория
6 Количество комнат 4 ванных комнат 311 м²
€ 1,250,000
Будва, Катунь Режевичи - аутентичная каменная вилла с бассейном и панорамным видом на море. …
Вилла 5 спаленв Пржно, Черногория
Вилла 5 спален
Пржно, Черногория
7 Количество комнат 3 ванных комнат 392 м²
€ 1,850,000
Предлагаем на продажу одну из лучших вилл на всем побережье Черногории. Уникальное предложен…
Вилла 3 спальнив Свети-Стефан, Черногория
Вилла 3 спальни
Свети-Стефан, Черногория
4 Количество комнат 2 ванных комнат 130 м²
€ 635,000
Продается великолепная вилла 130 кв. м. на участке 350 кв. м. в Будванской Ривьере. Вилла…
Вилла 3 спальнив Пржно, Черногория
Вилла 3 спальни
Пржно, Черногория
5 Количество комнат 4 ванных комнат 200 м²
€ 700,000
Два каменных дома расположены в поселке Куляче на высоте 700 метров над уровнем моря. Знамен…
Виллав Бечичи, Черногория
Вилла
Бечичи, Черногория
429 м²
€ 643,500
Продается дом с бассейном в тихом районе Бечичи. Площадь 429 м2. Есть бассейн и прекра…
Вилла 5 спаленв Katun-Rezevici, Черногория
Вилла 5 спален
Katun-Rezevici, Черногория
4 ванных комнат 409 м²
€ 1,200,000
Эта очаровательная каменная вилла представляет собой дом с истинным средиземноморским характ…
Вилла 2 спальнив Бечичи, Черногория
Вилла 2 спальни
Бечичи, Черногория
3 Количество комнат 2 ванных комнат 160 м²
€ 550,000
Новая вилла в поселке Ивановичи построена и меблирована в 2022 году. Находится примерно в 15…
Виллав Бечичи, Черногория
Вилла
Бечичи, Черногория
429 м²
€ 643,500
Продается дом с бассейном в тихом районе Бечичи. Площадь 429 м2. Есть бассейн и прекра…
Виллав Бечичи, Черногория
Вилла
Бечичи, Черногория
241 м² Количество этажей 2
€ 550,000
Предлагается к продаже вилла в стадии строительства. Вилла 190 м2, + гараж 36м2 + терасса…
Вилла 4 спальнив Buljarica, Черногория
Вилла 4 спальни
Buljarica, Черногория
175 м²
€ 470,000
NUM 5147 Новая вилла в Бульярике, поселок, расположенный на границе двух муниципалитетов …
Вилла 4 спальнив Buljarica, Черногория
Вилла 4 спальни
Buljarica, Черногория
175 м²
€ 430,000
Новая вилла в Булярице, поселке, расположенном на границе двух муниципалитетов - Будвы и Бар…
Вилла 3 спальнив Rijeka-Rezevici, Черногория
Вилла 3 спальни
Rijeka-Rezevici, Черногория
217 м²
Цена по запросу
Вилла 2 спальнив Бечичи, Черногория
Вилла 2 спальни
Бечичи, Черногория
160 м²
Цена по запросу
Вилла 3 спальнив Blizikuce, Черногория
Вилла 3 спальни
Blizikuce, Черногория
3 ванных комнат 214 м²
€ 950,000
Продаже две шикарные виллы в тихом поселке Тудоровичи, Будванской Ривьеры с видом на Адриати…
Вилла 3 спальнив Свети-Стефан, Черногория
Вилла 3 спальни
Свети-Стефан, Черногория
4 Количество комнат 3 ванных комнат 167 м²
€ 600,000
Продается частная двухэтажная вилла с фантастическим видом на море, горы и остров Святого Ст…
Вилла 9 комнатв Свети-Стефан, Черногория
Вилла 9 комнат
Свети-Стефан, Черногория
9 Количество комнат 5 ванных комнат 440 м²
€ 1,200,000
ОБЪЕКТ ДЛЯ БИЗНЕСА на Святом Стефане  Продается трехэтажная вилла с пятью отдельными к…
Вилла 3 спальнив Рафаиловичи, Черногория
Вилла 3 спальни
Рафаиловичи, Черногория
310 м²
Цена по запросу
Вилла 5 спаленв Seoca, Черногория
Вилла 5 спален
Seoca, Черногория
6 Количество комнат 4 ванных комнат 588 м² Количество этажей 3
€ 550,000
Продается просторный, недавно полностью отремонтированный дом с видом на море в окрестностях…
Вилла 18 спаленв Blizikuce, Черногория
Вилла 18 спален
Blizikuce, Черногория
2 700 м²
€ 2,000,000
NUM 4735 Продается уникальная вилла с двумя бассейнами и прекрасным видом на море. Вилла ун…
Вилла 2 спальнив Бечичи, Черногория
Вилла 2 спальни
Бечичи, Черногория
3 ванных комнат 160 м²
Цена по запросу
В продаже современная вилла европейского типа в тихом месте Ивановичи в курортном городе Беч…
Вилла 3 спальнив Свети-Стефан, Черногория
Вилла 3 спальни
Свети-Стефан, Черногория
3 ванных комнат 164 м²
€ 750,000
wp:paragraph Не многие объекты недвижимости могут с уверенностью заявить, что из их окон о…
Вилла 3 спальнив Seoca, Черногория
Вилла 3 спальни
Seoca, Черногория
2 ванных комнат 118 м²
€ 250,000
Уютный семейный дом в пригороде Будвы - посёлке Приевор. Место находится на возвышенности, ч…
Вилла 4 спальнив Lapcici, Черногория
Вилла 4 спальни
Lapcici, Черногория
400 м²
Цена по запросу
Вилла 3 спальнив Rijeka-Rezevici, Черногория
Вилла 3 спальни
Rijeka-Rezevici, Черногория
135 м²
€ 480,000
NUM 4725 Комплекс из 6 каменных вилл с бассейнами и панорамным видом на море в Резевичи, Буд…
Вилла 4 спальнив Rijeka-Rezevici, Черногория
Вилла 4 спальни
Rijeka-Rezevici, Черногория
5 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 2
€ 490,000
Продается новая двухэтажная вилла в поселке Скочидевойка, пригород Будвы. Вилла площадью …
Вилла 3 спальнив Rijeka-Rezevici, Черногория
Вилла 3 спальни
Rijeka-Rezevici, Черногория
4 Количество комнат 3 ванных комнат
€ 750,000
Не многие объекты недвижимости могут с уверенностью заявить, что из их окон открывается лучш…
Вилла 2 спальнив Бечичи, Черногория
Вилла 2 спальни
Бечичи, Черногория
3 ванных комнат
€ 550,000
Современная, полностью меблированная двухэтажная вилла с бассейном и огороженной территорией…
Вилла 3 спальнив Rijeka-Rezevici, Черногория
Вилла 3 спальни
Rijeka-Rezevici, Черногория
3 ванных комнат 380 м² 3 Этаж
€ 1,000,000
Будва, Режевичи — Новая вилла с бассейном и собсивенным СПА в окрестостях Будвы, продажа Эта…
Вилла 3 спальнив Приевор, Черногория
Вилла 3 спальни
Приевор, Черногория
438 м²
Цена по запросу
Вилла 6 спаленв Приевор, Черногория
Вилла 6 спален
Приевор, Черногория
332 м²
Цена по запросу

Параметры недвижимости в Община Будва, Черногория

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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