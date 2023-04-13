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Купить таунхаус с видом на горы в Община Будва, Черногория

Свети-Стефан
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1 объект найдено
Таунхаус 4 спальнив Blizikuce, Черногория
Таунхаус 4 спальни
Blizikuce, Черногория
4 ванных комнат 144 м²
€ 532,525
Таунхаус является частью проекта развития, который предлагает 9 таунхаусов с бассейнами, пос…

Параметры недвижимости в Община Будва, Черногория

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