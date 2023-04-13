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Купить недвижимость с бассейном в Община Будва, Черногория

Свети-Стефан
1109
90 объектов найдено
Квартира 1 спальняв Бечичи, Черногория
Квартира 1 спальня
Бечичи, Черногория
1 ванных комнат 45 м²
€ 113,384
Новый клубный дом с бассейном. Отличная планировка, вид на море, лифт, обслужиающая компани…
Дом 4 комнатыв Marovici, Черногория
Дом 4 комнаты
Marovici, Черногория
4 Количество комнат 215 м² Количество этажей 2
€ 480,000
Дом 3 спальнив Rijeka-Rezevici, Черногория
Дом 3 спальни
Rijeka-Rezevici, Черногория
2 ванных комнат 135 м²
€ 592,000
Будва, Режевичи — Дом на продажу Этот дом расположена в закрытом комплексе из 6 домов с басс…
Квартирав Бечичи, Черногория
Квартира
Бечичи, Черногория
7 Этаж
€ 169,000
Будва, Бечичи – Жилой комплекс с видом на море на продажу Этот новый премиальный комплекс с …
Дом 4 спальнив Рафаиловичи, Черногория
Дом 4 спальни
Рафаиловичи, Черногория
2 ванных комнат 271 м² 5 Этаж
€ 850,000
Будва, Бечичи — Пентхаус с бассейном и видом на море, продажа Комфортабельный двухуровневый …
Квартира 2 спальнив Рафаиловичи, Черногория
Квартира 2 спальни
Рафаиловичи, Черногория
2 ванных комнат
€ 240,000
Современная трехкомнатная квартира люкс 90 м, расположенная в Рафаиловичи, в 200 м от пляжа,…
Домв Rustovo, Черногория
Дом
Rustovo, Черногория
164 м² 2 Этаж
€ 750,000
Будва, Близикучи — Роскошная дом с видом на море на продажу Эта великолепная двухэтажная дом…
Квартира 2 спальнив Община Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Община Будва, Черногория
3 Количество комнат 104 м² 9/14 Этаж
€ 365,000
Продается меблированная квартира в жилом комплексе, на первой линии в городе Будва. Квартира…
Вилла 2 спальнив Бечичи, Черногория
Вилла 2 спальни
Бечичи, Черногория
3 ванных комнат
€ 550,000
Современная, полностью меблированная двухэтажная вилла с бассейном и огороженной территорией…
Вилла 3 спальнив Rijeka-Rezevici, Черногория
Вилла 3 спальни
Rijeka-Rezevici, Черногория
3 ванных комнат 380 м² 3 Этаж
€ 1,000,000
Будва, Режевичи — Новая вилла с бассейном и собсивенным СПА в окрестостях Будвы, продажа Эта…
Квартира 3 спальнив Свети-Стефан, Черногория
Квартира 3 спальни
Свети-Стефан, Черногория
3 ванных комнат
€ 310,000
Продается меблированная, двухэтажная просторная квартира с удивительным видом на море в пос.…
Квартира 3 спальнив Бечичи, Черногория
Квартира 3 спальни
Бечичи, Черногория
2 ванных комнат
€ 360,000
Просторная, светлая квартира с 3 спальнями, площадью 120 м2, с прекрасным видом на море и го…
Квартира 2 спальнив Бечичи, Черногория
Квартира 2 спальни
Бечичи, Черногория
2 ванных комнат
€ 370,000
Апартаменты представляют собой идеальное сочетание цены и качества (застройщик из Австрии) н…
Дом 5 спаленв Рафаиловичи, Черногория
Дом 5 спален
Рафаиловичи, Черногория
5 ванных комнат 1 000 м² 4 Этаж
Цена по запросу
Будва, Рафаиловичи — Элитный пентхаус на продажу Этот двухэтажный пентхаус площадью 1000 кв.…
Квартира 3 комнатыв Бечичи, Черногория
Квартира 3 комнаты
Бечичи, Черногория
3 Количество комнат 117 м² 4/8 Этаж
€ 327,600
Новая квартира в жилом комплексе с бассейном. Площадь 117 м2. Квартира состоит из 2 спален, …
Квартира 3 комнатыв Бечичи, Черногория
Квартира 3 комнаты
Бечичи, Черногория
3 Количество комнат 130 м² 5/8 Этаж
€ 338,000
Просторная квартира с панорамным видом на море. Квартира полностью меблирована и готова к пр…
Квартира 3 комнатыв Бечичи, Черногория
Квартира 3 комнаты
Бечичи, Черногория
3 Количество комнат 95 м² 5/6 Этаж
€ 361,000
Полностью меблированная квартира с двумя спальнями, просторной гостиной, двумя санузлами и д…
Квартира 3 комнатыв Бечичи, Черногория
Квартира 3 комнаты
Бечичи, Черногория
3 Количество комнат 117 м² 5/8 Этаж
€ 339,300
Новая просторная квартира с панорамным видом на море. Жилой комплекс с управляющей компанией…
Квартира 3 спальнив Община Будва, Черногория
Квартира 3 спальни
Община Будва, Черногория
4 Количество комнат 6/6 Этаж
€ 499,000
Эксклюзивный пентхаус в тихом районе Будвы с открытым видом на море. Светлый и комфортный п…
Квартира 2 спальнив Борети, Черногория
Квартира 2 спальни
Борети, Черногория
1 ванных комнат 45 м²
€ 157,000
Апартамент с 2 спальянми 7 этаж. 45кв.м., вид на горы. Свободные апартаменты: 4,5,6 этажи…
Дом 6 комнатв Blizikuce, Черногория
Дом 6 комнат
Blizikuce, Черногория
6 Количество комнат 632 м² Количество этажей 3
€ 2,300,000
Шикарная вилла с полностью законченной внутренней отделкой. До моря всего 200 метров. Прямой…
Дом 3 комнатыв Katun-Rezevici, Черногория
Дом 3 комнаты
Katun-Rezevici, Черногория
3 Количество комнат 200 м² Количество этажей 3
€ 500,000
Вилла общей площадью 200 кв.м, 2 жилых этажа плюс цокольный этаж, каждый жилой этаж по 75 …
Дом 5 комнатв Buljarica, Черногория
Дом 5 комнат
Buljarica, Черногория
5 Количество комнат 356 м² Количество этажей 2
€ 750,000
Невероятная каменная вилла в Средиземноморском стиле с панорамным видом на море в посёлке Бу…
Домв Бечичи, Черногория
Дом
Бечичи, Черногория
274 м² Количество этажей 3
€ 590,000
Красивая вилла всего в 15 минутах ходьбы от моря. Вилла три этажа, прекрасный вид на море. В…
Дом 6 комнатв Marovici, Черногория
Дом 6 комнат
Marovici, Черногория
6 Количество комнат 360 м² Количество этажей 2
€ 550,000
Большая вилла, расположена недалеко от Святого Стефана и Режевич. Площадь виллы 360 м2, учас…
Квартира 1 спальняв Пржно, Черногория
Квартира 1 спальня
Пржно, Черногория
1 ванных комнат
€ 114,000
Новый, малоквартирный комплекс, состоящий из 2 домов в 7 минутах ходьбы до пляжа в уютном и …
Квартира 1 спальняв Бечичи, Черногория
Квартира 1 спальня
Бечичи, Черногория
1 ванных комнат
€ 125,231
Комплекс будет расположен на склоне холма Будванской ривьеры, в Бечичи в живописном экологич…
Квартира 3 комнатыв Бечичи, Черногория
Квартира 3 комнаты
Бечичи, Черногория
3 Количество комнат 2 ванных комнат 80 м² 1/7 Этаж
€ 212,000
Квартира с двумя спальнями на первом этаже, с видом на бассейн и горы. Есть возможность ныря…
Квартира 3 комнатыв Бечичи, Черногория
Квартира 3 комнаты
Бечичи, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 81 м² 1/7 Этаж
€ 201,000
Квартира с двумя спальными комнатами на первом этаже с частичным видом на море.
Квартира 3 комнатыв Бечичи, Черногория
Квартира 3 комнаты
Бечичи, Черногория
3 Количество комнат 85 м²
€ 350,000
Продается роскошная, трехкомнатная квартира в комплексе "Гармония", Бечичи. Планировка кварт…

Параметры недвижимости в Община Будва, Черногория

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
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