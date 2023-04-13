Черногория
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Черногории
Новые дома в Черногории
Все новостройки в Черногории
20
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Черногории
Жилая
Квартира в Черногории
Пентхаус
Кондо
Студия
Дом в Черногории
Вилла
Таунхаус
Земельные участки в Черногории
Элитная недвижимость в Черногории
Найти агента в Черногории
Агентства недвижимости в Черногории
Агенты в Черногории
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Черногории
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Черногории
Найти агента в Черногории
Агентства недвижимости в Черногории
Агенты в Черногории
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Черногории
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Шале
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Черногория
Община Будва
Купить недвижимость с бассейном в Община Будва, Черногория
Свети-Стефан
1109
Очистить
90 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Квартира 1 спальня
Бечичи, Черногория
1 ванных комнат
45 м²
€ 113,384
Новый клубный дом с бассейном. Отличная планировка, вид на море, лифт, обслужиающая компани…
Дом 4 комнаты
Marovici, Черногория
4 Количество комнат
215 м²
Количество этажей 2
€ 480,000
Дом 3 спальни
Rijeka-Rezevici, Черногория
2 ванных комнат
135 м²
€ 592,000
Будва, Режевичи — Дом на продажу Этот дом расположена в закрытом комплексе из 6 домов с басс…
Квартира
Бечичи, Черногория
7 Этаж
€ 169,000
Будва, Бечичи – Жилой комплекс с видом на море на продажу Этот новый премиальный комплекс с …
Дом 4 спальни
Рафаиловичи, Черногория
2 ванных комнат
271 м²
5 Этаж
€ 850,000
Будва, Бечичи — Пентхаус с бассейном и видом на море, продажа Комфортабельный двухуровневый …
Квартира 2 спальни
Рафаиловичи, Черногория
2 ванных комнат
€ 240,000
Современная трехкомнатная квартира люкс 90 м, расположенная в Рафаиловичи, в 200 м от пляжа,…
Дом
Rustovo, Черногория
164 м²
2 Этаж
€ 750,000
Будва, Близикучи — Роскошная дом с видом на море на продажу Эта великолепная двухэтажная дом…
Квартира 2 спальни
Община Будва, Черногория
3 Количество комнат
104 м²
9/14 Этаж
€ 365,000
Продается меблированная квартира в жилом комплексе, на первой линии в городе Будва. Квартира…
Вилла 2 спальни
Бечичи, Черногория
3 ванных комнат
€ 550,000
Современная, полностью меблированная двухэтажная вилла с бассейном и огороженной территорией…
Вилла 3 спальни
Rijeka-Rezevici, Черногория
3 ванных комнат
380 м²
3 Этаж
€ 1,000,000
Будва, Режевичи — Новая вилла с бассейном и собсивенным СПА в окрестостях Будвы, продажа Эта…
Квартира 3 спальни
Свети-Стефан, Черногория
3 ванных комнат
€ 310,000
Продается меблированная, двухэтажная просторная квартира с удивительным видом на море в пос.…
Квартира 3 спальни
Бечичи, Черногория
2 ванных комнат
€ 360,000
Просторная, светлая квартира с 3 спальнями, площадью 120 м2, с прекрасным видом на море и го…
Квартира 2 спальни
Бечичи, Черногория
2 ванных комнат
€ 370,000
Апартаменты представляют собой идеальное сочетание цены и качества (застройщик из Австрии) н…
Дом 5 спален
Рафаиловичи, Черногория
5 ванных комнат
1 000 м²
4 Этаж
Цена по запросу
Будва, Рафаиловичи — Элитный пентхаус на продажу Этот двухэтажный пентхаус площадью 1000 кв.…
Квартира 3 комнаты
Бечичи, Черногория
3 Количество комнат
117 м²
4/8 Этаж
€ 327,600
Новая квартира в жилом комплексе с бассейном. Площадь 117 м2. Квартира состоит из 2 спален, …
Квартира 3 комнаты
Бечичи, Черногория
3 Количество комнат
130 м²
5/8 Этаж
€ 338,000
Просторная квартира с панорамным видом на море. Квартира полностью меблирована и готова к пр…
Квартира 3 комнаты
Бечичи, Черногория
3 Количество комнат
95 м²
5/6 Этаж
€ 361,000
Полностью меблированная квартира с двумя спальнями, просторной гостиной, двумя санузлами и д…
Квартира 3 комнаты
Бечичи, Черногория
3 Количество комнат
117 м²
5/8 Этаж
€ 339,300
Новая просторная квартира с панорамным видом на море. Жилой комплекс с управляющей компанией…
Квартира 3 спальни
Община Будва, Черногория
4 Количество комнат
6/6 Этаж
€ 499,000
Эксклюзивный пентхаус в тихом районе Будвы с открытым видом на море. Светлый и комфортный п…
Квартира 2 спальни
Борети, Черногория
1 ванных комнат
45 м²
€ 157,000
Апартамент с 2 спальянми 7 этаж. 45кв.м., вид на горы. Свободные апартаменты: 4,5,6 этажи…
Дом 6 комнат
Blizikuce, Черногория
6 Количество комнат
632 м²
Количество этажей 3
€ 2,300,000
Шикарная вилла с полностью законченной внутренней отделкой. До моря всего 200 метров. Прямой…
Дом 3 комнаты
Katun-Rezevici, Черногория
3 Количество комнат
200 м²
Количество этажей 3
€ 500,000
Вилла общей площадью 200 кв.м, 2 жилых этажа плюс цокольный этаж, каждый жилой этаж по 75 …
Дом 5 комнат
Buljarica, Черногория
5 Количество комнат
356 м²
Количество этажей 2
€ 750,000
Невероятная каменная вилла в Средиземноморском стиле с панорамным видом на море в посёлке Бу…
Дом
Бечичи, Черногория
274 м²
Количество этажей 3
€ 590,000
Красивая вилла всего в 15 минутах ходьбы от моря. Вилла три этажа, прекрасный вид на море. В…
Дом 6 комнат
Marovici, Черногория
6 Количество комнат
360 м²
Количество этажей 2
€ 550,000
Большая вилла, расположена недалеко от Святого Стефана и Режевич. Площадь виллы 360 м2, учас…
Квартира 1 спальня
Пржно, Черногория
1 ванных комнат
€ 114,000
Новый, малоквартирный комплекс, состоящий из 2 домов в 7 минутах ходьбы до пляжа в уютном и …
Квартира 1 спальня
Бечичи, Черногория
1 ванных комнат
€ 125,231
Комплекс будет расположен на склоне холма Будванской ривьеры, в Бечичи в живописном экологич…
Квартира 3 комнаты
Бечичи, Черногория
3 Количество комнат
2 ванных комнат
80 м²
1/7 Этаж
€ 212,000
Квартира с двумя спальнями на первом этаже, с видом на бассейн и горы. Есть возможность ныря…
Квартира 3 комнаты
Бечичи, Черногория
3 Количество комнат
1 ванных комнат
81 м²
1/7 Этаж
€ 201,000
Квартира с двумя спальными комнатами на первом этаже с частичным видом на море.
Квартира 3 комнаты
Бечичи, Черногория
3 Количество комнат
85 м²
€ 350,000
Продается роскошная, трехкомнатная квартира в комплексе "Гармония", Бечичи. Планировка кварт…
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
Параметры недвижимости в Община Будва, Черногория
с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты