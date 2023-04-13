Купить квартира-студия с видом на море в Община Будва, Черногория

Студия 1 комната Бечичи, Черногория 1 Количество комнат 1 ванных комнат 48 м² 4/6 Этаж

€ 100,600

Cтудия в ЖК с бассейном рядом с пляжем в Бечичи Апартаменты-студия площадью 48 м2 находят…