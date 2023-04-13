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Купить квартира-студия с видом на горы в Община Будва, Черногория

Свети-Стефан
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2 объекта найдено
Студия 1 спальняв Бечичи, Черногория
Студия 1 спальня
Бечичи, Черногория
1 Количество комнат 1 ванных комнат 45 м² 4 Этаж
€ 85,000
Продается однокомнатная квартира в Бечичи, муниципалитет Будвы. Квартира расположена на ч…
Студия 1 спальняв Бечичи, Черногория
Студия 1 спальня
Бечичи, Черногория
1 Количество комнат 1 ванных комнат 45 м² 4 Этаж
€ 85,000
Продается однокомнатная квартира в Бечичи, муниципалитет Будвы. Квартира расположена на ч…

Параметры недвижимости в Община Будва, Черногория

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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