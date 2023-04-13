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Купить пентхаус с видом на море в Община Будва, Черногория

Свети-Стефан
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9 объектов найдено
Пентхаус 2 спальнив Бечичи, Черногория
Пентхаус 2 спальни
Бечичи, Черногория
3 Количество комнат 2 ванных комнат 122 м² 5 Этаж
€ 450,000
Предлагается к продаже новый элитный пентхаус в Бечичи 2022 года постройки. Квартира полност…
Пентхаус 3 спальнив Борети, Черногория
Пентхаус 3 спальни
Борети, Черногория
4 Количество комнат 2 ванных комнат 233 м² 7/11 Этаж
€ 700,000
Головокружительный панорамный вид на море, пляж Бечичи и Святой Стефан.   Новый ж…
Пентхаус 4 спальнив Борети, Черногория
Пентхаус 4 спальни
Борети, Черногория
6 Количество комнат 3 ванных комнат 562 м²
Цена по запросу
Роскошный пентхаус на первой линии моря, Бечичи Dukley Gardens - элитная недвижимость в Че…
Пентхаус 4 комнатыв Бечичи, Черногория
Пентхаус 4 комнаты
Бечичи, Черногория
4 Количество комнат 4 ванных комнат 265 м² 7/7 Этаж
€ 1,350,000
Пентхаус с тремя спальными комнатами на седьмом этаже. С большой террасой на которой открыва…
Пентхаус 3 спальнив Бечичи, Черногория
Пентхаус 3 спальни
Бечичи, Черногория
4 Количество комнат 4 ванных комнат 183 м² 13/13 Этаж
€ 681,503
Пентхаус 2 спальнив Бечичи, Черногория
Пентхаус 2 спальни
Бечичи, Черногория
2 ванных комнат
€ 365,000
Предлагаем к продаже изысканный пентхаус в стиле Hi-tech с панорамным видом на море в новом …
Пентхаус 2 спальнив Бечичи, Черногория
Пентхаус 2 спальни
Бечичи, Черногория
1 ванных комнат
€ 210,000
Вы хотели бы жить в квартире с панорамным видом?!В продажу предлагается панорамный пентхаус …
Пентхаус 3 спальнив Община Будва, Черногория
Пентхаус 3 спальни
Община Будва, Черногория
4 Количество комнат 4 ванных комнат 566 м²
€ 2,600,000
Код объекта: S2126 Роскошный двухэтажный пентхаус в комплексе «Dukley Gardens»…
Пентхаус 3 спальнив Бечичи, Черногория
Пентхаус 3 спальни
Бечичи, Черногория
2 ванных комнат
€ 476,344
Роскошный апарт-отель на берегу Будванской Ривьеры в поселке Бечичи — лучшая инвестиция в че…

Параметры недвижимости в Община Будва, Черногория

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
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