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Купить пентхаус с видом на горы в Община Будва, Черногория

Свети-Стефан
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3 объекта найдено
Пентхаус 2 спальнив Бечичи, Черногория
Пентхаус 2 спальни
Бечичи, Черногория
3 Количество комнат 2 ванных комнат 122 м² 5 Этаж
€ 450,000
Предлагается к продаже новый элитный пентхаус в Бечичи 2022 года постройки. Квартира полност…
Пентхаус 3 спальнив Борети, Черногория
Пентхаус 3 спальни
Борети, Черногория
4 Количество комнат 2 ванных комнат 233 м² 7/11 Этаж
€ 700,000
Головокружительный панорамный вид на море, пляж Бечичи и Святой Стефан.   Новый ж…
Пентхаус 4 спальнив Борети, Черногория
Пентхаус 4 спальни
Борети, Черногория
6 Количество комнат 3 ванных комнат 562 м²
Цена по запросу
Роскошный пентхаус на первой линии моря, Бечичи Dukley Gardens - элитная недвижимость в Че…

Параметры недвижимости в Община Будва, Черногория

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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