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Купить Многоуровневые квартиры с видом на горы в Община Будва, Черногория

Свети-Стефан
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Многоуровневые квартиры В архив
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1 объект найдено
Многоуровневые квартиры 6 спаленв Бечичи, Черногория
Многоуровневые квартиры 6 спален
Бечичи, Черногория
7 ванных комнат 440 м² Количество этажей 4
€ 700,000
Это последнее слово в инвестициях с отличной доходностью. Этот отель расположен в Бечичи, в …

Параметры недвижимости в Община Будва, Черногория

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