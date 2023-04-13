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Купить недвижимость с видом на горы в Община Будва, Черногория

Свети-Стефан
1109
119 объектов найдено
Квартира 2 спальнив Пржно, Черногория
Квартира 2 спальни
Пржно, Черногория
3 Количество комнат 2 ванных комнат
€ 345,000
Продается просторная светлая квартира с двумя отдельными спальнями в элитном пригороде Будвы…
Квартира 2 спальнив Бечичи, Черногория
Квартира 2 спальни
Бечичи, Черногория
3 Количество комнат 2 ванных комнат 6/6 Этаж
€ 215,000
Продается квартира в поселке Бечичи, пригород Будвы. Квартира общей площадью 97 м2 находи…
Вилла 5 спаленв Rijeka-Rezevici, Черногория
Вилла 5 спален
Rijeka-Rezevici, Черногория
6 Количество комнат 4 ванных комнат 311 м²
€ 1,250,000
Будва, Катунь Режевичи - аутентичная каменная вилла с бассейном и панорамным видом на море. …
Вилла 5 спаленв Пржно, Черногория
Вилла 5 спален
Пржно, Черногория
7 Количество комнат 3 ванных комнат 392 м²
€ 1,850,000
Предлагаем на продажу одну из лучших вилл на всем побережье Черногории. Уникальное предложен…
Вилла 3 спальнив Свети-Стефан, Черногория
Вилла 3 спальни
Свети-Стефан, Черногория
4 Количество комнат 2 ванных комнат 130 м²
€ 635,000
Продается великолепная вилла 130 кв. м. на участке 350 кв. м. в Будванской Ривьере. Вилла…
Вилла 3 спальнив Пржно, Черногория
Вилла 3 спальни
Пржно, Черногория
5 Количество комнат 4 ванных комнат 200 м²
€ 700,000
Два каменных дома расположены в поселке Куляче на высоте 700 метров над уровнем моря. Знамен…
Пентхаус 2 спальнив Бечичи, Черногория
Пентхаус 2 спальни
Бечичи, Черногория
3 Количество комнат 2 ванных комнат 122 м² 5 Этаж
€ 450,000
Предлагается к продаже новый элитный пентхаус в Бечичи 2022 года постройки. Квартира полност…
Квартира 1 спальняв Бечичи, Черногория
Квартира 1 спальня
Бечичи, Черногория
2 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м² 5 Этаж
€ 232,000
В эксклюзивном месте, всего в нескольких шагах от побережья продается роскошная двухкомнатна…
Квартира 2 спальнив Бечичи, Черногория
Квартира 2 спальни
Бечичи, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 84 м² 9 Этаж
€ 336,000
В эксклюзивном месте, всего в нескольких шагах от побережья, продается роскошная трехкомнатн…
Квартира 2 спальнив Рафаиловичи, Черногория
Квартира 2 спальни
Рафаиловичи, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 270,000
  Будва, Рафаиловичи - двухкомнатная квартира на первой линии моря. Роскошная ква…
Квартира 2 спальнив Бечичи, Черногория
Квартира 2 спальни
Бечичи, Черногория
3 Количество комнат 2 ванных комнат 71 м² 4 Этаж
€ 185,640
Продается квартира с 2 спальнями в новом доме в Бечичи, напротив отеля Splendid, не на горе.…
Квартира 1 спальняв Бечичи, Черногория
Квартира 1 спальня
Бечичи, Черногория
2 Количество комнат 1 ванных комнат 37 м² 7 Этаж
€ 109,000
Продается совершенно новая квартира площадью 37 м2, расположенная в фантастическом месте в Б…
Квартира 2 спальнив Рафаиловичи, Черногория
Квартира 2 спальни
Рафаиловичи, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 93 м²
€ 375,000
Будва, Рафаиловичи - новая квартира с гаражом и видом на море. В 200 метрах от моря и пля…
Квартира 1 спальняв Бечичи, Черногория
Квартира 1 спальня
Бечичи, Черногория
2 Количество комнат 1 ванных комнат 47 м² 2 Этаж
€ 95,000
Продается новая двухкомнатная квартира без мебели в поселке Бечичи в Будве. Квартира расп…
Студия 1 спальняв Бечичи, Черногория
Студия 1 спальня
Бечичи, Черногория
1 Количество комнат 1 ванных комнат 45 м² 4 Этаж
€ 85,000
Продается однокомнатная квартира в Бечичи, муниципалитет Будвы. Квартира расположена на ч…
Квартира 1 спальняв Бечичи, Черногория
Квартира 1 спальня
Бечичи, Черногория
2 Количество комнат 1 ванных комнат 49 м² 5 Этаж
€ 140,000
Продается отличная просторная двухкомнатная квартира 49 кв. м. в Бечичи. Новый дом. С …
Квартира 2 спальнив Станишичи, Черногория
Квартира 2 спальни
Станишичи, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 130 м²
€ 286,000
Квартира 130 м2 с видом на море. Расположенная в современном жилом комплексе Анадолия Нов…
Таунхаус 4 спальнив Blizikuce, Черногория
Таунхаус 4 спальни
Blizikuce, Черногория
4 ванных комнат 144 м²
€ 532,525
Таунхаус является частью проекта развития, который предлагает 9 таунхаусов с бассейнами, пос…
Вилла 5 спаленв Katun-Rezevici, Черногория
Вилла 5 спален
Katun-Rezevici, Черногория
4 ванных комнат 409 м²
€ 1,200,000
Эта очаровательная каменная вилла представляет собой дом с истинным средиземноморским характ…
Вилла 2 спальнив Бечичи, Черногория
Вилла 2 спальни
Бечичи, Черногория
3 Количество комнат 2 ванных комнат 160 м²
€ 550,000
Новая вилла в поселке Ивановичи построена и меблирована в 2022 году. Находится примерно в 15…
Квартира 3 спальнив Бечичи, Черногория
Квартира 3 спальни
Бечичи, Черногория
4 Количество комнат 2 ванных комнат 106 м²
€ 260,000
Продается просторная квартира с 3 раздельными спальнями Расположение: Бечичи, улица Сремс…
Квартира 1 спальняв Рафаиловичи, Черногория
Квартира 1 спальня
Рафаиловичи, Черногория
2 Количество комнат 1 ванных комнат 63 м² 6 Этаж
€ 215,000
Рафаиловичи, 100 метров от пляжа. Квартира в ЖК Аура, с рецепцией и бассейном на крыше, п…
Квартира 1 спальняв Бечичи, Черногория
Квартира 1 спальня
Бечичи, Черногория
2 Количество комнат 1 ванных комнат 44 м² 6 Этаж
€ 215,600
Двухкомнатная квартира в роскошном апарт-отеле Гармония. Площадь 44 кв. м., 6 этаж. Квартира…
Квартира 1 спальняв Бечичи, Черногория
Квартира 1 спальня
Бечичи, Черногория
2 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м² 5 Этаж
€ 232,000
В эксклюзивном месте, всего в нескольких шагах от побережья продается роскошная двухкомнатна…
Квартира 2 спальнив Бечичи, Черногория
Квартира 2 спальни
Бечичи, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 84 м² 9 Этаж
€ 336,000
В эксклюзивном месте, всего в нескольких шагах от побережья, продается роскошная трехкомнатн…
Квартира 2 спальнив Рафаиловичи, Черногория
Квартира 2 спальни
Рафаиловичи, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 270,000
Будва, Рафаиловичи - двухкомнатная квартира на первой линии моря. Роскошная квартира 70 м…
Квартира 2 спальнив Бечичи, Черногория
Квартира 2 спальни
Бечичи, Черногория
3 Количество комнат 2 ванных комнат 71 м² 4 Этаж
€ 185,640
Продается квартира с 2 спальнями в новом доме в Бечичи, напротив отеля Splendid, не на горе.…
Квартира 1 спальняв Бечичи, Черногория
Квартира 1 спальня
Бечичи, Черногория
2 Количество комнат 1 ванных комнат 37 м² 7 Этаж
€ 109,000
Продается совершенно новая квартира площадью 37 м2, расположенная в фантастическом месте в Б…
Квартира 2 спальнив Рафаиловичи, Черногория
Квартира 2 спальни
Рафаиловичи, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 93 м²
€ 375,000
Будва, Рафаиловичи - новая квартира с гаражом и видом на море В 200 метрах от моря и пляж…
Квартира 1 спальняв Бечичи, Черногория
Квартира 1 спальня
Бечичи, Черногория
2 Количество комнат 1 ванных комнат 47 м² 2 Этаж
€ 95,000
Продается новая двухкомнатная квартира без мебели в поселке Бечичи в Будве. Квартира расп…

Параметры недвижимости в Община Будва, Черногория

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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