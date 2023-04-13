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Realting.com
Черногория
Община Будва
Дома
Купить дом с бассейном в Община Будва, Черногория
Свети-Стефан
193
Дом
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40 объектов найдено
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Дом 4 комнаты
Marovici, Черногория
4 Количество комнат
215 м²
Количество этажей 2
€ 480,000
Дом 3 спальни
Rijeka-Rezevici, Черногория
2 ванных комнат
135 м²
€ 592,000
Будва, Режевичи — Дом на продажу Этот дом расположена в закрытом комплексе из 6 домов с басс…
Дом 4 спальни
Рафаиловичи, Черногория
2 ванных комнат
271 м²
5 Этаж
€ 850,000
Будва, Бечичи — Пентхаус с бассейном и видом на море, продажа Комфортабельный двухуровневый …
Дом
Rustovo, Черногория
164 м²
2 Этаж
€ 750,000
Будва, Близикучи — Роскошная дом с видом на море на продажу Эта великолепная двухэтажная дом…
Вилла 2 спальни
Бечичи, Черногория
3 ванных комнат
€ 550,000
Современная, полностью меблированная двухэтажная вилла с бассейном и огороженной территорией…
Вилла 3 спальни
Rijeka-Rezevici, Черногория
3 ванных комнат
380 м²
3 Этаж
€ 1,000,000
Будва, Режевичи — Новая вилла с бассейном и собсивенным СПА в окрестостях Будвы, продажа Эта…
Дом 5 спален
Рафаиловичи, Черногория
5 ванных комнат
1 000 м²
4 Этаж
Цена по запросу
Будва, Рафаиловичи — Элитный пентхаус на продажу Этот двухэтажный пентхаус площадью 1000 кв.…
Дом 6 комнат
Blizikuce, Черногория
6 Количество комнат
632 м²
Количество этажей 3
€ 2,300,000
Шикарная вилла с полностью законченной внутренней отделкой. До моря всего 200 метров. Прямой…
Дом 3 комнаты
Katun-Rezevici, Черногория
3 Количество комнат
200 м²
Количество этажей 3
€ 500,000
Вилла общей площадью 200 кв.м, 2 жилых этажа плюс цокольный этаж, каждый жилой этаж по 75 …
Дом 5 комнат
Buljarica, Черногория
5 Количество комнат
356 м²
Количество этажей 2
€ 750,000
Невероятная каменная вилла в Средиземноморском стиле с панорамным видом на море в посёлке Бу…
Дом
Бечичи, Черногория
274 м²
Количество этажей 3
€ 590,000
Красивая вилла всего в 15 минутах ходьбы от моря. Вилла три этажа, прекрасный вид на море. В…
Дом 6 комнат
Marovici, Черногория
6 Количество комнат
360 м²
Количество этажей 2
€ 550,000
Большая вилла, расположена недалеко от Святого Стефана и Режевич. Площадь виллы 360 м2, учас…
Дом 4 комнаты
Бечичи, Черногория
4 Количество комнат
205 м²
Количество этажей 2
€ 400,000
Площадь дома 205 м2 расположен на участке площадью 420 м2 в поселке Бечичи. На территории пе…
Дом 6 комнат
Бечичи, Черногория
6 Количество комнат
450 м²
Количество этажей 4
€ 367,500
Предлагается к продаже великолепная четырехэтажная вилла в Бечичи с потрясающими видами на м…
Вилла 9 ванных
Свети-Стефан, Черногория
9 ванных комнат
Цена по запросу
Вилла расположена на краю поросшей соснами, каменистой гряды, возвышающейся над, пожалуй, са…
Дом 4 спальни
Свети-Стефан, Черногория
4 ванных комнат
€ 320,000
Красивый, каменный дом с панорамными видами на море и горы. Дом не меблирован и еще не испол…
Вилла 3 спальни
Rijeka-Rezevici, Черногория
4 ванных комнат
320 м²
€ 520,000
Будва, Режевичи — Вилла с бассейном на продажу Эта современная вилла полностью меблирована, …
Вилла
Blizikuce, Черногория
632 м²
€ 2,300,000
Будва, Режевичи — Вилла класса люкс у моря, продажа Вилла класса люкс полностью с отделкой с…
Дом 8 комнат
Бечичи, Черногория
8 Количество комнат
387 м²
Количество этажей 4
€ 650,000
Вилла находится в поселке Бечичи, всего в 700 метрах от моря среди тишины и уединения. …
Дом 6 комнат
Бечичи, Черногория
6 Количество комнат
400 м²
Количество этажей 4
€ 1,650,000
Продается вилла класса люкс, в Ивановичах, Бечичи. Общая площадь виллы составляет 400 м2, на…
Дом 6 комнат
Бечичи, Черногория
6 Количество комнат
170 м²
Количество этажей 2
€ 550,000
Новая вилла в Ивановичах, Бечичи. Всего в 1,2 км от отеля Splendid и 1,5 км от моря.Вилла пл…
Дом 6 комнат
Rijeka-Rezevici, Черногория
6 Количество комнат
575 м²
Количество этажей 3
€ 3,000,000
Невероятная вилла в посёлке Режевичи, Будванской Ривьеры. Режевичи – это прекрасное место…
Дом 2 спальни
Борети, Черногория
3 Количество комнат
156 м²
1/4 Этаж
€ 1,200,000
Предлагаем Вашему вниманию на первом ряду от моря роскошный апартамент расположенный в жилом…
Вилла 5 спален
Rijeka-Rezevici, Черногория
4 ванных комнат
434 м²
€ 800,000
Будва, Скочиджевойка — Роскошная каменная вилла с бассейном в элитном пригороде Будвы. Предл…
Вилла 5 спален
Katun-Rezevici, Черногория
6 ванных комнат
668 м²
€ 2,500,000
Будва, Скочидевойка — Роскошная вилла в итальянском стиле на продажу Эта элитная вилла в Бу…
Дом 2 ванных
Бечичи, Черногория
2 ванных комнат
280 м²
€ 980,000
Будва, Бечичи — Пентхаус с двумя спальнями с видом на Ривьеру на продажу Этот элитный пентха…
Вилла 6 спален
Свети-Стефан, Черногория
6 ванных комнат
805 м²
Цена по запросу
Будва, Святой Стефан — Элитная вилла с бассейном на премиум локации на продажу Представляем …
Вилла 5 спален
Blizikuce, Черногория
6 ванных комнат
600 м²
€ 1,750,000
Будва, Близикуче — Участок для строительства две виллы недалеко от Св. Стефана Согласно кон…
Вилла 4 спальни
Katun-Rezevici, Черногория
4 ванных комнат
285 м²
€ 1,150,000
Эта вилла является прекрасным свидетельством красоты эксклюзивной архитектуры и средиземномо…
Вилла 4 спальни
Rijeka-Rezevici, Черногория
5 ванных комнат
468 м²
€ 2,600,000
Стильная трехэтажная вилла с удивительными видами и многочисленными удобствами — Будва , Реж…
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Параметры недвижимости в Община Будва, Черногория
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