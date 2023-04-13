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Купить дом с видом на море в Община Будва, Черногория

Свети-Стефан
193
156 объектов найдено
Вилла 5 спаленв Rijeka-Rezevici, Черногория
Вилла 5 спален
Rijeka-Rezevici, Черногория
6 Количество комнат 4 ванных комнат 311 м²
€ 1,250,000
Будва, Катунь Режевичи - аутентичная каменная вилла с бассейном и панорамным видом на море. …
Вилла 5 спаленв Пржно, Черногория
Вилла 5 спален
Пржно, Черногория
7 Количество комнат 3 ванных комнат 392 м²
€ 1,850,000
Предлагаем на продажу одну из лучших вилл на всем побережье Черногории. Уникальное предложен…
Вилла 3 спальнив Свети-Стефан, Черногория
Вилла 3 спальни
Свети-Стефан, Черногория
4 Количество комнат 2 ванных комнат 130 м²
€ 635,000
Продается великолепная вилла 130 кв. м. на участке 350 кв. м. в Будванской Ривьере. Вилла…
Вилла 3 спальнив Пржно, Черногория
Вилла 3 спальни
Пржно, Черногория
5 Количество комнат 4 ванных комнат 200 м²
€ 700,000
Два каменных дома расположены в поселке Куляче на высоте 700 метров над уровнем моря. Знамен…
Виллав Бечичи, Черногория
Вилла
Бечичи, Черногория
429 м²
€ 643,500
Продается дом с бассейном в тихом районе Бечичи. Площадь 429 м2. Есть бассейн и прекра…
Таунхаус 4 спальнив Blizikuce, Черногория
Таунхаус 4 спальни
Blizikuce, Черногория
4 ванных комнат 144 м²
€ 532,525
Таунхаус является частью проекта развития, который предлагает 9 таунхаусов с бассейнами, пос…
Вилла 5 спаленв Katun-Rezevici, Черногория
Вилла 5 спален
Katun-Rezevici, Черногория
4 ванных комнат 409 м²
€ 1,200,000
Эта очаровательная каменная вилла представляет собой дом с истинным средиземноморским характ…
Вилла 2 спальнив Бечичи, Черногория
Вилла 2 спальни
Бечичи, Черногория
3 Количество комнат 2 ванных комнат 160 м²
€ 550,000
Новая вилла в поселке Ивановичи построена и меблирована в 2022 году. Находится примерно в 15…
Таунхаус 4 спальнив Rijeka-Rezevici, Черногория
Таунхаус 4 спальни
Rijeka-Rezevici, Черногория
4 Количество комнат 4 ванных комнат 220 м² Количество этажей 1
€ 518,318
Этот удивительный новый проект развития в Черногории предлагает 4 таунхауса, построенных в о…
Дом 4 спальнив Бечичи, Черногория
Дом 4 спальни
Бечичи, Черногория
6 Количество комнат 4 ванных комнат 495 м² Количество этажей 5
€ 1,300,000
Offered for sale villa in Ivanovichi. The villa has 4 floors plus a basement, with a tota…
Дом 2 спальнив Бечичи, Черногория
Дом 2 спальни
Бечичи, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м² Количество этажей 2
€ 170,000
D4-397. Сладкий дом в Бечичи с видом на мореПродается небольшой дом в Бечичи с видом на море…
Вилла 3 спальнив Rijeka-Rezevici, Черногория
Вилла 3 спальни
Rijeka-Rezevici, Черногория
217 м²
Цена по запросу
Вилла 2 спальнив Бечичи, Черногория
Вилла 2 спальни
Бечичи, Черногория
160 м²
Цена по запросу
Вилла 3 спальнив Свети-Стефан, Черногория
Вилла 3 спальни
Свети-Стефан, Черногория
4 Количество комнат 3 ванных комнат 167 м²
€ 600,000
Продается частная двухэтажная вилла с фантастическим видом на море, горы и остров Святого Ст…
Вилла 9 комнатв Свети-Стефан, Черногория
Вилла 9 комнат
Свети-Стефан, Черногория
9 Количество комнат 5 ванных комнат 440 м²
€ 1,200,000
ОБЪЕКТ ДЛЯ БИЗНЕСА на Святом Стефане  Продается трехэтажная вилла с пятью отдельными к…
Вилла 3 спальнив Рафаиловичи, Черногория
Вилла 3 спальни
Рафаиловичи, Черногория
310 м²
Цена по запросу
Дом 3 ванныхв Katun-Rezevici, Черногория
Дом 3 ванных
Katun-Rezevici, Черногория
3 ванных комнат 105 м² Количество этажей 3
€ 150,000
D4-396. Двухквартирный дом в Перазика До Продается трехуровневый каменный дом в Перазика До.…
Вилла 5 спаленв Seoca, Черногория
Вилла 5 спален
Seoca, Черногория
6 Количество комнат 4 ванных комнат 588 м² Количество этажей 3
€ 550,000
Продается просторный, недавно полностью отремонтированный дом с видом на море в окрестностях…
Дом 4 комнатыв Marovici, Черногория
Дом 4 комнаты
Marovici, Черногория
4 Количество комнат 215 м² Количество этажей 2
€ 480,000
Дом 3 спальнив Rijeka-Rezevici, Черногория
Дом 3 спальни
Rijeka-Rezevici, Черногория
4 Количество комнат 3 ванных комнат 217 м² Количество этажей 3
€ 750,000
D4-394. Красивая вилла в Скоцидвойке, БудваПродается великолепная вилла в Скоцидвоке, недале…
Дом 5 спаленв Lapcici, Черногория
Дом 5 спален
Lapcici, Черногория
6 Количество комнат 5 ванных комнат 300 м² Количество этажей 2
€ 600,000
D4-393. Красивый каменный дом с панорамным видом на море в БудвеПродается красивый каменный …
Дом 3 спальнив Rijeka-Rezevici, Черногория
Дом 3 спальни
Rijeka-Rezevici, Черногория
2 ванных комнат 135 м²
€ 592,000
Будва, Режевичи — Дом на продажу Этот дом расположена в закрытом комплексе из 6 домов с басс…
Дом 2 спальнив Marovici, Черногория
Дом 2 спальни
Marovici, Черногория
3 Количество комнат 2 ванных комнат 156 м² Количество этажей 2
€ 320,000
D4-391. Каменный дом в Св. Стефане Продается красивый каменный дом в маленькой деревне Celob…
Дом 8 спаленв Rustovo, Черногория
Дом 8 спален
Rustovo, Черногория
8 Количество комнат 410 м² Количество этажей 3
€ 850,000
Недвижимость на продажу в Черногории. Просторная современная семейная вилла с бассейном и по…
Дом 4 спальнив Станишичи, Черногория
Дом 4 спальни
Станишичи, Черногория
4 Количество комнат 90 м² Количество этажей 2
€ 200,000
Недвижимость на продажу в Черногории -Дом для отпуска с прекрасным садом и потрясающим видом…
Дом 5 спаленв Бечичи, Черногория
Дом 5 спален
Бечичи, Черногория
5 Количество комнат 486 м² Количество этажей 4
€ 760,000
Недвижимость на продажу в Черногории - Потрясающая вилла - оазис между горами и морем Распол…
Дом 4 спальнив Lapcici, Черногория
Дом 4 спальни
Lapcici, Черногория
4 Количество комнат 150 м² Количество этажей 2
€ 270,000
ЦЕНА НЕДАВНО СНИЖЕНА С 300 000 € ДО 270 000 € Продается современная дизайнерская вилла, пост…
Дуплекс 2 спальнив Рафаиловичи, Черногория
Дуплекс 2 спальни
Рафаиловичи, Черногория
92 м² 7 Этаж
€ 262,000
Будва, Рафаиловичи — Дуплекс апартамент с двумя спальнями на берегу моря Эта трехкомнатная д…
Дом 4 спальнив Рафаиловичи, Черногория
Дом 4 спальни
Рафаиловичи, Черногория
2 ванных комнат 271 м² 5 Этаж
€ 850,000
Будва, Бечичи — Пентхаус с бассейном и видом на море, продажа Комфортабельный двухуровневый …
Вилла 4 спальнив Lapcici, Черногория
Вилла 4 спальни
Lapcici, Черногория
400 м²
Цена по запросу

Параметры недвижимости в Община Будва, Черногория

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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