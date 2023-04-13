Купить дом с видом на море в Община Будва, Черногория

Дом 2 спальни Бечичи, Черногория 3 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м² Количество этажей 2

€ 170,000

D4-397. Сладкий дом в Бечичи с видом на мореПродается небольшой дом в Бечичи с видом на море…