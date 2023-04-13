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Купить дом с видом на горы в Община Будва, Черногория

Свети-Стефан
193
20 объектов найдено
Вилла 5 спаленв Rijeka-Rezevici, Черногория
Вилла 5 спален
Rijeka-Rezevici, Черногория
6 Количество комнат 4 ванных комнат 311 м²
€ 1,250,000
Будва, Катунь Режевичи - аутентичная каменная вилла с бассейном и панорамным видом на море. …
Вилла 5 спаленв Пржно, Черногория
Вилла 5 спален
Пржно, Черногория
7 Количество комнат 3 ванных комнат 392 м²
€ 1,850,000
Предлагаем на продажу одну из лучших вилл на всем побережье Черногории. Уникальное предложен…
Вилла 3 спальнив Свети-Стефан, Черногория
Вилла 3 спальни
Свети-Стефан, Черногория
4 Количество комнат 2 ванных комнат 130 м²
€ 635,000
Продается великолепная вилла 130 кв. м. на участке 350 кв. м. в Будванской Ривьере. Вилла…
Вилла 3 спальнив Пржно, Черногория
Вилла 3 спальни
Пржно, Черногория
5 Количество комнат 4 ванных комнат 200 м²
€ 700,000
Два каменных дома расположены в поселке Куляче на высоте 700 метров над уровнем моря. Знамен…
Таунхаус 4 спальнив Blizikuce, Черногория
Таунхаус 4 спальни
Blizikuce, Черногория
4 ванных комнат 144 м²
€ 532,525
Таунхаус является частью проекта развития, который предлагает 9 таунхаусов с бассейнами, пос…
Вилла 5 спаленв Katun-Rezevici, Черногория
Вилла 5 спален
Katun-Rezevici, Черногория
4 ванных комнат 409 м²
€ 1,200,000
Эта очаровательная каменная вилла представляет собой дом с истинным средиземноморским характ…
Вилла 2 спальнив Бечичи, Черногория
Вилла 2 спальни
Бечичи, Черногория
3 Количество комнат 2 ванных комнат 160 м²
€ 550,000
Новая вилла в поселке Ивановичи построена и меблирована в 2022 году. Находится примерно в 15…
Вилла 3 спальнив Свети-Стефан, Черногория
Вилла 3 спальни
Свети-Стефан, Черногория
4 Количество комнат 3 ванных комнат 167 м²
€ 600,000
Продается частная двухэтажная вилла с фантастическим видом на море, горы и остров Святого Ст…
Вилла 9 комнатв Свети-Стефан, Черногория
Вилла 9 комнат
Свети-Стефан, Черногория
9 Количество комнат 5 ванных комнат 440 м²
€ 1,200,000
ОБЪЕКТ ДЛЯ БИЗНЕСА на Святом Стефане  Продается трехэтажная вилла с пятью отдельными к…
Домв Бечичи, Черногория
Дом
Бечичи, Черногория
308 м²
€ 420,000
Дом с апартаментами для туристической аренды в Бечичи Продается объект для бизнеса. Дом с …
Вилла 5 спаленв Seoca, Черногория
Вилла 5 спален
Seoca, Черногория
6 Количество комнат 4 ванных комнат 588 м² Количество этажей 3
€ 550,000
Продается просторный, недавно полностью отремонтированный дом с видом на море в окрестностях…
Вилла 3 спальнив Rijeka-Rezevici, Черногория
Вилла 3 спальни
Rijeka-Rezevici, Черногория
4 Количество комнат 3 ванных комнат
€ 750,000
Не многие объекты недвижимости могут с уверенностью заявить, что из их окон открывается лучш…
Дом 3 спальнив Приевор, Черногория
Дом 3 спальни
Приевор, Черногория
4 Количество комнат 2 ванных комнат 280 м² Количество этажей 2
€ 260,000
Продается двухэтажный дом в Приеворе. Всего в 1200 м от пляжа Яз и в 100 м от аквапарка Будв…
Дом 6 спаленв Свети-Стефан, Черногория
Дом 6 спален
Свети-Стефан, Черногория
7 Количество комнат 5 ванных комнат 390 м²
€ 1,850,000
Одна из лучших вилл на побережье. Уникальное предложение – дом, спроектированный и пос…
Дом 8 комнатв Бечичи, Черногория
Дом 8 комнат
Бечичи, Черногория
8 Количество комнат 387 м² Количество этажей 4
€ 650,000
Вилла находится в поселке Бечичи, всего в 700 метрах от моря среди тишины и уединения. …
Дом 6 комнатв Rijeka-Rezevici, Черногория
Дом 6 комнат
Rijeka-Rezevici, Черногория
6 Количество комнат 575 м² Количество этажей 3
€ 3,000,000
Невероятная вилла в посёлке Режевичи, Будванской Ривьеры. Режевичи – это прекрасное место…
Дом 6 комнатв Katun-Rezevici, Черногория
Дом 6 комнат
Katun-Rezevici, Черногория
6 Количество комнат 400 м² Количество этажей 4
€ 950,000
Думаете о том, где спокойно и уединенно провести время в гармонии с природой? У вас больш…
Дом 4 спальнив Rijeka-Rezevici, Черногория
Дом 4 спальни
Rijeka-Rezevici, Черногория
7 Количество комнат 465 м² Количество этажей 3
€ 2,950,000
В тихом уголке Режевичи, вдалеке от суеты и активной жизни расположена шикарная вилла со св…
Дом 5 спаленв Rijeka-Rezevici, Черногория
Дом 5 спален
Rijeka-Rezevici, Черногория
6 Количество комнат 600 м² 4/4 Этаж
€ 1,550,000
Две роскошные виллы, каждая из которых площадью 600 м2, будут построены в самой дорогой и пр…
Дом 6 комнатв Rijeka-Rezevici, Черногория
Дом 6 комнат
Rijeka-Rezevici, Черногория
6 Количество комнат 350 м² Количество этажей 3
€ 1,500,000
Новый особняк в уединенном, зеленом и живописном посёлке Режевичи, откуда открывается чуд…

Параметры недвижимости в Община Будва, Черногория

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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