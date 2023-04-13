Купить дом с видом на горы в Община Будва, Черногория

Дом 3 спальни Приевор, Черногория 4 Количество комнат 2 ванных комнат 280 м² Количество этажей 2

€ 260,000

Продается двухэтажный дом в Приеворе. Всего в 1200 м от пляжа Яз и в 100 м от аквапарка Будв…