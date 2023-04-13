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Купить кондоминиум с бассейном в Община Будва, Черногория

Свети-Стефан
3
Кондо В архив
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2 объекта найдено
Кондов Бечичи, Черногория
Кондо
Бечичи, Черногория
10 Этаж
€ 3,135
Будва, Бечичи — Роскошные апартаменты в апарт-отель недалеко от берега моря   Это новое совр…
Кондо 3 спальнив Бечичи, Черногория
Кондо 3 спальни
Бечичи, Черногория
2 ванных комнат 177 м²
€ 290,000
Будва, Бечичи — Роскошный новый дуплекс апартамент в комплексе с видом на море   Дуплекс пло…

Параметры недвижимости в Община Будва, Черногория

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недорогая
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