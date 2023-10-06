ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Жилая
Черногория
Община Будва
Шале
Шале с видом на горы в Община Будва, Черногория
Шале
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Дом с парковкой, с балконом, с кондиционером
Тиват, Черногория
1 002 м²
Отличный дом в Тивате, Бока Которская, на первой линии, всего в 10 м от моря. Из дома отк…
€697,368
Рекомендовать
Дом с видом на море
Черногория, Черногория
70 м²
Код объекта - 1.28.11.9485Предлагается к продаже дом площадью 70 м2, Горьня Ластва (Тиват)Ви…
€74,718
Рекомендовать
Квартира
Будва, Черногория
30 м²
Жилой дом расположен в поселке Розино, в 1000 метрах от моря. Здание будет состоять из восьм…
€90,185
Рекомендовать
Дом 8 комнат с парковкой, с видом на море, с террасой
Бечичи, Черногория
8
387 м²
4
Вилла находится в поселке Бечичи, всего в 700 метрах от моря среди тишины и уединения. …
€647,556
Рекомендовать
Квартира с террасой, с lift, с predostavlyaetsya VNZh
Котор, Черногория
33 м²
Бока Которский залив. Новый жилой комплекс класса люкс на берегу залива. Наша конкретна…
€105,203
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море
Рафаиловичи, Черногория
3
1
83 м²
6/9
A4-625. Инвестиционные возможности с гарантированным доходом от аренды, обслуживаемые кварти…
€340,879
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с парковкой, с видом на море, с террасой
Будва, Черногория
3
156 м²
1/3
Изысканная квартира в комплексе Dukley Gardens, город Будва. Самый элитный комплекс частных…
€1,56 млн
Рекомендовать
Квартира 1 комната с парковкой, с видом на горы, с охраной
Тиват, Черногория
1
1
58 м²
Tivat, Porto Montenegro - luxury one-bedroom apartment in Thea Residences, Boka Place Ap…
€288,173
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты с видом на море
Община Будва, Черногория
4
189 м²
5
Апарт-отель «Гармония» расположен в самом сердце Черногории, в элитном районе Будванской рив…
€663,725
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Velje Duboko, Черногория
3
150 м²
Предлагаем вашему вниманию восхитительную возможность стать обладателем пентхауса, расположе…
€1,20 млн
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Черногория, Черногория
1
36 м²
Код объекта - 9.25.13.10931Продаётся квартира с 1 спальней в многоквартирном доме в Илино г.…
€69,484
Рекомендовать
Дом 4 спальни с видом на море, с террасой, с Spalni
Черногория, Черногория
4
120 м²
Код объекта - 2.26.11.1942Двухэтажный дом в Прчани, пригород Котора. Дом находится в 70м от…
€244,079
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Община Будва, Черногория
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL