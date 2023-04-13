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Купить квартиру с видом на море в Община Будва, Черногория

Свети-Стефан
916
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544 объекта найдено
Квартира 2 спальнив Пржно, Черногория
Квартира 2 спальни
Пржно, Черногория
3 Количество комнат 2 ванных комнат
€ 345,000
Продается просторная светлая квартира с двумя отдельными спальнями в элитном пригороде Будвы…
Квартира 2 спальнив Бечичи, Черногория
Квартира 2 спальни
Бечичи, Черногория
3 Количество комнат 2 ванных комнат 6/6 Этаж
€ 215,000
Продается квартира в поселке Бечичи, пригород Будвы. Квартира общей площадью 97 м2 находи…
Квартира 3 спальнив Бечичи, Черногория
Квартира 3 спальни
Бечичи, Черногория
4 Количество комнат 2 ванных комнат 93 м² 4 Этаж
€ 570,000
A4-1536. Трехкомнатная квартира в Бечичи с видом на море.Продается трехкомнатная квартира в …
Пентхаус 2 спальнив Бечичи, Черногория
Пентхаус 2 спальни
Бечичи, Черногория
3 Количество комнат 2 ванных комнат 122 м² 5 Этаж
€ 450,000
Предлагается к продаже новый элитный пентхаус в Бечичи 2022 года постройки. Квартира полност…
Квартира 1 спальняв Бечичи, Черногория
Квартира 1 спальня
Бечичи, Черногория
2 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м² 5 Этаж
€ 232,000
В эксклюзивном месте, всего в нескольких шагах от побережья продается роскошная двухкомнатна…
Квартира 2 спальнив Бечичи, Черногория
Квартира 2 спальни
Бечичи, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 84 м² 9 Этаж
€ 336,000
В эксклюзивном месте, всего в нескольких шагах от побережья, продается роскошная трехкомнатн…
Квартира 2 спальнив Рафаиловичи, Черногория
Квартира 2 спальни
Рафаиловичи, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 270,000
  Будва, Рафаиловичи - двухкомнатная квартира на первой линии моря. Роскошная ква…
Квартира 1 спальняв Бечичи, Черногория
Квартира 1 спальня
Бечичи, Черногория
2 Количество комнат 1 ванных комнат 37 м² 7 Этаж
€ 109,000
Продается совершенно новая квартира площадью 37 м2, расположенная в фантастическом месте в Б…
Квартира 1 спальняв Рафаиловичи, Черногория
Квартира 1 спальня
Рафаиловичи, Черногория
2 Количество комнат 1 ванных комнат 45 м² 3/4 Этаж
€ 110,000
A4-1313. Двухкомнатная квартира в Рафаиловичи Продается двухкомнатная квартира в Рафаиловичи…
Квартира 2 спальнив Рафаиловичи, Черногория
Квартира 2 спальни
Рафаиловичи, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 93 м²
€ 375,000
Будва, Рафаиловичи - новая квартира с гаражом и видом на море. В 200 метрах от моря и пля…
Студия 1 спальняв Бечичи, Черногория
Студия 1 спальня
Бечичи, Черногория
1 Количество комнат 1 ванных комнат 45 м² 4 Этаж
€ 85,000
Продается однокомнатная квартира в Бечичи, муниципалитет Будвы. Квартира расположена на ч…
Квартира 1 спальняв Бечичи, Черногория
Квартира 1 спальня
Бечичи, Черногория
2 Количество комнат 1 ванных комнат 49 м² 5 Этаж
€ 140,000
Продается отличная просторная двухкомнатная квартира 49 кв. м. в Бечичи. Новый дом. С …
Квартира 2 спальнив Станишичи, Черногория
Квартира 2 спальни
Станишичи, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 130 м²
€ 286,000
Квартира 130 м2 с видом на море. Расположенная в современном жилом комплексе Анадолия Нов…
Квартира 2 спальнив Kuljace, Черногория
Квартира 2 спальни
Kuljace, Черногория
76 м²
Цена по запросу
Квартира 2 спальнив Kuljace, Черногория
Квартира 2 спальни
Kuljace, Черногория
70 м²
Цена по запросу
Квартира 1 спальняв Kuljace, Черногория
Квартира 1 спальня
Kuljace, Черногория
50 м²
Цена по запросу
Квартира 1 спальняв Kuljace, Черногория
Квартира 1 спальня
Kuljace, Черногория
50 м²
Цена по запросу
Квартирав Рафаиловичи, Черногория
Квартира
Рафаиловичи, Черногория
35 м²
Цена по запросу
Роскошные апартаменты в отеле Condo находятся в удивительном месте, рядом с прекрасным пляже…
Квартира 1 спальняв Станишичи, Черногория
Квартира 1 спальня
Станишичи, Черногория
1 ванных комнат 44 м²
€ 161,700
Эта квартира находится в удивительном месте, рядом с прекрасным пляжем Бечичи, который был у…
Квартира 2 спальнив Бечичи, Черногория
Квартира 2 спальни
Бечичи, Черногория
3 Количество комнат 2 ванных комнат 82 м²
€ 250,000
Продается просторная квартира с 2 спальнями. Вид на море. Расположение: Бечичи. Пло…
Квартира 1 спальняв Рафаиловичи, Черногория
Квартира 1 спальня
Рафаиловичи, Черногория
2 Количество комнат 1 ванных комнат 63 м² 6 Этаж
€ 215,000
Рафаиловичи, 100 метров от пляжа. Квартира в ЖК Аура, с рецепцией и бассейном на крыше, п…
Квартира 1 спальняв Бечичи, Черногория
Квартира 1 спальня
Бечичи, Черногория
2 Количество комнат 1 ванных комнат 44 м² 6 Этаж
€ 215,600
Двухкомнатная квартира в роскошном апарт-отеле Гармония. Площадь 44 кв. м., 6 этаж. Квартира…
Квартира 1 спальняв Бечичи, Черногория
Квартира 1 спальня
Бечичи, Черногория
2 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м²
€ 213,570
Предлагается просторная двухкомнатная квартира в жилом комплексе с бассейном, расположенном …
Квартира 2 спальнив Бечичи, Черногория
Квартира 2 спальни
Бечичи, Черногория
3 Количество комнат 2 ванных комнат 97 м²
€ 215,000
A4-1531. Двухкомнатная квартира в Бечичи с видом на горы. Продается двухкомнатная квартира в…
Квартира 1 спальняв Бечичи, Черногория
Квартира 1 спальня
Бечичи, Черногория
61 м²
Цена по запросу
Будванская ривьера, район Бечичи. Новая квартира с одной спалней Расстояние до моря 300…
Квартира 1 спальняв Бечичи, Черногория
Квартира 1 спальня
Бечичи, Черногория
2 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м² 5 Этаж
€ 232,000
В эксклюзивном месте, всего в нескольких шагах от побережья продается роскошная двухкомнатна…
Квартира 2 спальнив Бечичи, Черногория
Квартира 2 спальни
Бечичи, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 84 м² 9 Этаж
€ 336,000
В эксклюзивном месте, всего в нескольких шагах от побережья, продается роскошная трехкомнатн…
Квартира 2 спальнив Рафаиловичи, Черногория
Квартира 2 спальни
Рафаиловичи, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 270,000
Будва, Рафаиловичи - двухкомнатная квартира на первой линии моря. Роскошная квартира 70 м…
Квартира 1 спальняв Бечичи, Черногория
Квартира 1 спальня
Бечичи, Черногория
2 Количество комнат 1 ванных комнат 37 м² 7 Этаж
€ 109,000
Продается совершенно новая квартира площадью 37 м2, расположенная в фантастическом месте в Б…
Квартира 2 спальнив Рафаиловичи, Черногория
Квартира 2 спальни
Рафаиловичи, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 93 м²
€ 375,000
Будва, Рафаиловичи - новая квартира с гаражом и видом на море В 200 метрах от моря и пляж…

Параметры недвижимости в Община Будва, Черногория

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
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