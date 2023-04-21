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Вилла 3 спальни
Kukulje, Черногория
150 м²
€ 380,000
NUM 5109 Новый дом в Добре Воде, поселок, расположенный в баре. Площадь дома составляет 150…
Вилла 3 спальни
Kukulje, Черногория
150 м²
€ 380,000
Новый дом в поселке Добре Воды, расположенном в Баре. Площадь дома 150 м2, а площадь …
Вилла 3 спальни
Kukulje, Черногория
240 м²
€ 500,000
NUM 2740 House for sale in Bar, Dobra Voda in the Sunset Villas complex - a complex of vi…
Вилла 6 спален
Kukulje, Черногория
500 м²
€ 735,000
NUM 4570 House with separate entrances to each floor in Dobra Voda, near the town of Bar.…
Вилла 6 спален
Kukulje, Черногория
500 м²
€ 735,000
Дом с отдельными входами на каждый этаж в Добра Вода, недалеко от города Бар. Площадь дома 5…
Вилла 5 спален
Kukulje, Черногория
366 м²
€ 937,000
NUM 1971 На просторном участке 660 м2, в нескольких минутах ходьбы от моря, в районе Добра …
Вилла
Banje Selo, Черногория
250 м²
€ 380,000
Код объекта - 2.25.728.2944 Продается новый дом с бассейном в Баре, район Поле. Дом площадью…
Параметры недвижимости в Община Биело-Поле, Черногория
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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