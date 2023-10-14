ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Жилая
Черногория
Биела
Виллы
Виллы с бассейном в Биела, Черногория
Вилла
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 3 спальни с видом на море
Черногория, Черногория
3
114 м²
Код объекта - 1.26.13.7418Квартира в Доброте, в 2-х км от Старого города и в 100 метрах от м…
€299,836
Рекомендовать
Дом 10 комнат с парковкой, с видом на горы
Зеленика, Черногория
10
166 м²
3
Продаётся половина дома с красивым садом. Расположен в городке Зеленика, Боко-Которская б…
€368,457
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Бечичи, Черногория
1
57 м²
NUM 2622 Продается квартира в Бечичи, общей площадью 57 м2. Квартира расположена на третьем…
€150,331
Рекомендовать
Дом 6 комнат с парковкой, с видом на море
Шушань, Черногория
6
256 м²
Уютный дом в Шушани, рядом с городом Бар, на Барской Ривьере. В доме 4 спальни, 2 гостины…
€299,836
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Сутоморе, Черногория
1
40 м²
NUM 5492 Продается двухкомнатная квартира в Сутоморе в тихом месте. Квартира имеет площадь 4…
€50,110
1
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Тиват, Черногория
2
72 м²
Квартира имеет хорошее расположение в районе Seljanovo - Tivat. Хорошая инвестиция для посу…
€300,475
Рекомендовать
Квартира
Община Колашин, Черногория
85 м²
Апартаменты в Кумборе рядом с курортом Порто Нови расположены в совершенно новом комплексе и…
€364,024
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Бар, Черногория
1
40 м²
Квартиры в новом строящемся здании на 15 квартир в районе Полье, Бар. Здание состоит из трех…
€68,300
Рекомендовать
Квартира
Черногория, Черногория
25 м²
Код объекта - 4.25.13.11106 Дешевая квартира студия в Сутоморе, Брца Площадь квар…
€36,846
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с террасой, с meblirovana polnostyu, с predostavlyaetsya VNZh
Доброта, Черногория
3
135 м²
Двухуровневый пентхаус с 3 спальнями на 1 линии в доме со своим пляжем. Пентхаус включае…
€533,009
Рекомендовать
Дом 3 комнаты
Колашин, Черногория
3
101 м²
Новый дом 101м2 на участке 757м2. Расположение: - 10 минут ходьбы до центра Колашина; -…
€149,000
Рекомендовать
Дом 2 комнаты
Сутоморе, Черногория
2
88 м²
Двухэтажный дом в Сутоморе после капитального ремонта рядом с морем - двухэтажный дом 88м2 …
€145,000
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL